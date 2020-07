”Dacă nu aţi văzut filmul documentar românesc Colectiv, vă recomand să-l vedeţi. Va fi o proiecţie specială săptămâna viitoare, va veni întreaga echipă. Sunt absolut convins că, la anul, Colectiv va fi primul documentar românesc care va fi nominalizat la Oscar”, a transmis regizorul Tudor Giurgiu.

Acesta a subliniat că filmul este ”un documentar puternic, care nu trebuie ratat”.

Și presa americană a scris despre șansele filmului lui Alexander Nanau la Oscar

Nu e prima oară când se vorbește despre pelicula regizată de Alexander Nanau în legătură cu premiile Oscar. În luna mai, IndieWire, unul dintre cele mai cunoscute site-uri ale industriei cinematografice, a enumerat Colectiv într-o listă scurtă a documentarelor cu șanse de a fi nominalizate la Oscar.

Pelicula regizată de românul Alexander Nanau a primit, luna trecută, premiul celui mai bun film la festivalul de la Ljubljana, acordat pentru tema ”Drepturile omului” de Amnesty International Slovenia.

”Colectiv” poate fi văzut în toate țările din Europa unde are acoperire HBO, inclusiv în România, în programul regulat sau pe HBO Go. Documentarul despre corupția din sistemul medical românesc a fost cel mai urmărit film pe HBO Go în luna martie.

Aici poți citi investigațiile #colectiv

La TIFF vor fi proiectate 152 de filme, dintre care 135 de lungmetraje din 49 de ţări. De asemenea, vor fi şi 8 premiere mondiale. Cea de-a 19-a ediţie a TIFF se desfăşoară între 31 iulie și 9 august.

Citeşte şi:

Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul gravidei cu COVID-19 care a murit în timpul transferului de la Arad la Timișoara

Experiment live la TV: angajații DSP București, instituție esențială în gestionarea crizei de COVID, au răspuns la telefon abia după 30 de minute! Raed Arafat: “Nu-mi explic așa ceva”

Noi restricții pentru români la intrarea în Ungaria, de la 1 august: teste PCR pe cheltuială proprie sau carantină 14 zile

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan, confundată cu o prostituată la Londra! Dialog INCREDIBIL: „Aveți voi bani de mine?”

PARTENERI - PLAYTECH.RO Cea mai mare dezamăgire a Adrianei Iliescu. Ce îi face Eliza acum celei mai bătrâne mame din România

HOROSCOP Horoscop 1 august 2020. Racii s-ar putea să își încalce anumite principii sau să renunțe la bariere personale