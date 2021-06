„Ne dorim să creştem rata de imunizare şi procentul celor vaccinaţi, mai ales în contextul actual, în care vedem că, în anumite ţări, tulpina Delta este cu o răspândire destul de mare. Practic, ne uităm cu destul de multă îngrijorare la ce se întâmplă şi cum cresc incidenţele în Marea Britanie şi în Germania, incidenţe care cresc pe baza infectărilor cu tulpina Delta şi atunci cumva aş vrea să transmitem împreună acest mesaj că vaccinarea este cea care ne protejează, că încă nu am scăpat de pericol şi din nou vaccinurile sunt disponibile (…)”, a precizat sâmbătă, la Sibiu, ministrul sănătăţii.

Ioana Mihăilă a adăugat că, potrivit estimărilor asociaţiilor europene, tulpina indiană ar putea deveni predominantă şi în România.

Ea (tulpina Delta – n.r.) este cu o rată de infectivitate mai mare decât celelalte tulpini circulante, conform estimărilor pe care asociaţiile europene le fac, durata până la care tulpina Delta şi rata de infectivitate a acesteia vor avea consecinţe nu este una foarte lungă. Este vorba probabil de mai multe săptămâni sau mai puţine luni până când şi la noi tulpina Delta va deveni predominantă. Ioana Mihăilă:

Ministrul sănătății a declarat că se ferește să dea o estimare exactă pentru că există numeroşi factori care contribuie la răspândirea virusului.

„Aşa cum am văzut şi ce s-a întâmplat anul trecut pe perioada de vară, incidenţa a scăzut şi era un an în care nu am avut vaccinare, aşa cum vedem că se întâmplă în alte ţări, acolo unde există un procent mare de vaccinaţi cu două doze, cum este Israelul, incidenţa este ţinută sub control în continuare şi atunci cred că mesajul pe care trebuie din nou să îl transmitem împreună este că avem şanse mari să trecem cu bine prin săptămânile şi lunile ce urmează, dacă ne vaccinăm”, a subliniat ministrul Ioana Mihăilă.

Varianta Delta a fost detectată până acum în 80 de țări și continuă să se răspândească rapid.

În România, numărul total de cazuri de COVID-19 confirmate cu varianta indiană a ajuns la 35, conform celor mai recente date INSP, pentru perioada 7-13 iunie.



