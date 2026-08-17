Potrivit primelor informații furnizate de autoritățile italiene, tânărul se afla într-o zonă extrem de accidentată și greu accesibilă de pe versanții celebrului vulcan. Ignorând panourile de avertizare și restricțiile impuse, acesta a continuat ascensiunea departe de traseele sigure.

Duminică seara, condițiile meteorologice s-au degradat brusc la mare altitudine, zona fiind lovită de o furtună puternică. În timp ce încerca probabil să coboare sau să se adăpostească de ploaie, turistul a fost lovit de un fulger.

Deși zona în care se afla era una complet interzisă publicului, echipele de intervenție au fost alertate și au reușit să ajungă la victimă într-un timp relativ scurt. Echipajele de pompieri i-au acordat primul ajutor la fața locului și, evaluând starea extrem de gravă a tânărului, au solicitat intervenția de urgență a unui elicopter.

Bărbatul a fost preluat pe calea aerului pentru a fi transportat la Spitalul Cannizzaro din orașul Catania. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare și a eforturilor depuse de personalul medical, americanul a murit înainte ca elicopterul să aterizeze la spital.

Tragicul eveniment vine pe fondul unei perioade extrem de agitate pentru cel mai înalt vulcan activ din Europa. Etna a oferit în ultimele zile un spectacol impresionant de lavă și cenușă, atrăgând sute de curioși dornici să admire fenomenul natural cât mai de aproape.

Autoritățile au avertizat însă constant asupra riscurilor majore la care se expun cei care se abat de la traseele turistice aprobate. Activitatea eruptivă a vulcanului a adus și o serie de dificultăți logistice în regiune:

Zborurile pe aeroportul internațional din Catania au suferit suspendări și restricționări severe din cauza norilor groși de cenușă vulcanică;

Autoritățile au extins perimetrele de siguranță, restricționând accesul pe mai multe flancuri ale muntelui;

S-au emis alerte pentru turiștii care își petrec vacanța în Sicilia de a evita ascensiunile neînsoțite de ghizi autorizați.

Poliția din Italia a deschis o anchetă de rutină pentru a stabili cu exactitate traseul parcurs de turistul american și circumstanțele exacte ale decesului. În plin sezon estival, salvamontiștii și forțele de ordine fac din nou apel la responsabilitate și cer vizitatorilor să respecte cu strictețe indicațiile oficiale.