Creștere alarmantă a apelurilor de urgență

„În ultimele zile, serviciile publice Salvamont au înregistrat un număr crescut de apeluri de urgenţă din partea turiştilor care au prezentat simptome precum durere în piept cu iradiere pe braţ, transpiraţii abundente, stări de slăbiciune şi dificultăţi respiratorii. Aceste manifestări sunt puternic sugestive pentru un posibil infarct miocardic (atac de cord) sau alte afecţiuni cardiace acute (angină instabilă, ischemie miocardică) şi reprezintă o urgenţă medicală majoră.”, a precizat șeful Salvamont Brașov, Sebastian Marinescu, potrivit News.

Efortul fizic intens și temperaturile ridicate – risc major

Sebastian Marinescu subliniază că temperaturile extreme asociate cu efortul fizic prelungit pot suprasolicita organismul.

„Aceste manifestări pot declanşa episoade severe, cu risc vital, mai ales în cazul persoanelor cu afecţiuni cardiovasculare sau factori de risc cunoscuţi.”

Salvamont recomandă apelarea imediată a serviciilor de urgență dacă apar:

durere, strângere sau presiune toracică cu iradiere spre braţ, gât, maxilar sau spate

transpiraţii reci, paloare

senzaţie de sufocare, ameţeală, greaţă sau vărsături

durere persistentă care nu cedează la repaus

Recomandări pentru drumeții în siguranță

„Reamintim tuturor turiştilor că muntele nu pleacă nicăieri. Doar prin pregătire progresivă şi responsabilitate veţi putea accesa în siguranţă zonele dificile, fără a vă expune inutil unor riscuri majore. Subliniem din nou importanţa prudenţei şi a responsabilităţii în abordarea traseelor montane, astfel încât activităţile în natură să se desfăşoare în siguranţă şi să rămână o experienţă pozitivă.”, au mai sus Salvamontiștii din Brașov.

Turiștii trebuie să-și evalueze realist capacitatea fizică, să limiteze efortul intens în condiții de temperaturi ridicate, să facă pauze regulate și să se hidrateze corespunzător.

La rândul său, Dr. Tudor Ciuhodaru a tras un semnal de alarmă asupra faptului că temperaturile ridicate vin cu riscuri pentru sănătate.

De asemenea, cei care pleacă în drumeţii trebuie să evite traseele solicitante şi să îşi aleagă rutele în funcţie de nivelul real de pregătire fizică.

Sâmbătă, un turist englez a murit pe un traseu din Bucegi, primele date indicând un stop cardiac.

