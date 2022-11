„Vom trece prin procesul dificil de reducere a forței de muncă la nivel mondial vineri. Știm că această decizie va afecta un număr mare de oameni care au avut o contribuție valoroasă la Twitter, însă această măsură este, din păcate, necesară”, scrie în e-mailul trimis angajaților.

În cursul zilei de vineri, angajaţii vor primi pe e-mail vestea dacă mai continuă sau nu să lucreze la Twitter, potrivit aceluiași mesaj citat de The Guardian.

Angajații care își vor păstra locurile de muncă vor primi un e-mail în contul de serviciu, în vreme ce personalul disponibilizat va primi o notificare pe adresa personală.

Angajaților li s-a reamintit să nu dezvăluie „informații confidențiale ale companiei” pe rețelele de socializare sau în presă.

În același e-mail, Twitter a spus că birourile vor fi închise temporar, iar accesul la legitimații va fi suspendat pentru „a ajuta la asigurarea siguranței fiecărui angajat, precum și a sistemelor Twitter și a datelor clienților”.

Planul lui Elon Musk de a elimina jumătate de locuri de muncă la Twitter a fost dezvăluit încă de miercuri de agenția americană Bloomberg, care a citat surse familiare cu acest subiect.

Acest lucru ar putea însemna că circa 3.700 de oameni vor rămâne șomeri, în condițiile în care compania avea peste 7.000 de angajați la sfârșitul anului 2021, conform unui dosar de reglementare.

Angajații Twitter au început deja să-și transmită mesaje de susținere pe rețelele sociale, mulți folosind hashtag-ul #OneTeam. Unii au susținut că au fost deja deconectați de la laptopul de serviciu.

