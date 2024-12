În regiunea Oriol, guvernatorul Andrei Klicikov a raportat un „atac masiv” asupra unui obiectiv de infrastructură, care a dus la aprinderea combustibilului. Incidentul a provocat un incendiu și spargerea geamurilor caselor din zonă.

🔥🔥🔥 Russian oil refinery in Oryol, Russia.



Russian press will undoubtedly report this was “a careless smoker”….



👉 It wasnt: It was a Ukrainian drone delivering karma for invading Ukraine 🇺🇦. pic.twitter.com/XcgeKa32ua