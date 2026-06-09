Livrările de combustibil, date peste cap

Vestea vine în contextul în care forțele ucrainene și-au intensificat campania de atacuri împotriva logisticii ruse, inclusiv în Crimeea, perturbând livrările de combustibil în peninsulă și complicând alte aprovizionări critice pentru armata rusă, relatează The Kyiv Independent.

Autostrada R-280 „Novorossiya”, construită de autoritățile instalate de Rusia, traversează podul Cionhar din regiunea Herson și conectează orașul Rostov-pe-Don din sudul Rusiei cu Crimeea, prin zonele ocupate ale regiunii Donețk, servind ca o rută importantă pentru logistica și aprovizionarea militară rusă.

Este a doua oară în ultimele trei zile când podul a fost închis, în urma unui atac din noaptea de 7 iunie în care au fost implicate drone ucrainene FP-2 și Behemoth. Acestea sunt utilizate în campania Ucrainei de atacuri pe distanțe medii, acoperind de obicei distanțe de la 30 până la 300 de kilometri față de linia frontului.

Podul a fost avariat, iar traficul a fost oprit temporar, șoferii fiind redirecționați prin localitățile Armiansk și Perekop din Crimeea ocupată de Rusia, a declarat Saldo.

Se încearcă blocarea completă a legăturilor cu peninsula

Loviturile asupra podului fac parte dintr-un plan strategic inițiat în luna mai, prin care Ucraina încearcă să blocheze complet legăturile cu Crimeea. Peninsula reprezintă o bază militară de importanță majoră pentru Rusia, teritoriu pe care Moscova și l-a însușit ilegal în anul 2014.

De la declanșarea invaziei la scară largă în februarie 2022, Moscova a transformat peninsula într-o platformă strategică esențială.

Din Crimeea, forțele ruse au lansat valuri constante de atacuri aeriene asupra orașelor ucrainene și au asigurat fluxul logistic vital pentru trupele care operează pe frontul de sud.

Podul Kerci, mult prea expus pentru a fi folosit

Geografia Crimeei o face însă ușor de izolat, având în vedere că există doar trei rute prin care poate fi accesată. În zona de nord, intrările sunt limitate la istmul Perekop și podul Ciongar, iar în est, conexiunea terestră cu Federația Rusă se bazează exclusiv pe podul Kerci.

Cu toate acestea, din motive de siguranță, podul Kerci este considerat mult prea expus pentru a permite tranzitul de produse petroliere sau carburanți pe rețelele sale rutiere ori feroviare.

În plus, rețeaua de transport maritim a fost grav afectată; mai multe feriboturi care asigurau legătura navală între Rusia și peninsulă au devenit inutilizabile în urma loviturilor de precizie lansate de forțele ucrainene.

O nouă arteră rutieră de-a lungul Mării Azov

Ca reacție la blocajele anterioare, Moscova a inaugurat o nouă arteră rutieră de-a lungul Mării Azov pentru a menține deschis fluxul de aprovizionare către Crimeea.

Cu toate acestea, ruta s-a dovedit rapid a fi vulnerabilă; dronele ucrainene cu rază medie de acțiune au interceptat și distrus în mod repetat convoaiele de camioane militare și cisternele cu combustibil care tranzitau zona.

În urma atacurilor sistematice ale Kievului, autoritățile din Crimeea au fost obligate să introducă raționalizarea combustibilului. Măsura afectează grav peninsula, o regiune care pentru o lungă perioadă a funcționat ca o destinație de vacanță de top pentru ruși.

Ocupanții ruși instalează dinți de dragon pe plajele din Crimeea

Șezlongurile au dispărut de pe plajele din Crimeea și au fost înlocuite cu dinți de dragon, o structură defensivă menită să împiedice atacurile inamicului.

La Olenivka, o stațiune din vestul Crimeei, oamenii sunt nevoiți să-și întindă prosoapele după dinții de dragon instalați chiar pe țărmul mării.

„Prieteni, întâmplări istorice au loc în viața noastră. Vestul Crimeei, cunoscuta Olenivka, cu nisipuri albe. Avem dinți de dragon. Este o imagine istorică”, spune o turistă vizibil deranjată de noua priveliște. Imaginile au fost distribuite pe larg de presa ucraineană și bloggeri străini care susțin Ucraina în fața invaziei ruse.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a lovit Podul Kerci dn Crimeea, în iunie 2025, a treia oară de la începutul războiului în 2022, minând și aruncând în aer pilonii de susținere, relatează The Kyiv Independent și Meduza.



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