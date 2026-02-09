De asemenea, șeful statului ucrainean a anunțat și lansarea producției de drone ucrainene în Germania.

„La mijlocul lunii februarie vom vedea producția dronelor noastre în Germania. Voi primi prima dronă. Este vorba despre o linie de producție complet funcțională. În Marea Britanie, linii de producție similare sunt deja operaționale. Toate acestea sunt tehnologii ucrainene”, a scris Volodimir Zelenski pe Telegram.

„Astăzi, securitatea Europei se bazează pe tehnologie și pe drone. Există mai multe proiecte diferite. Toate acestea se vor baza în mare măsură pe tehnologii ucrainene și pe specialiști ucraineni”, a mai transmis Zelenski, în mesajul său publicat pe Telegram.

Exportul de tehnologii din domeniul apărării și deschiderea de linii de producție de armament în țările partenere fac parte dintr-un efort mai amplu de internaționalizare a producției militare a Ucrainei, în condițiile în care capacitatea de producție de drone depășește posibilitățile de finanțare.

Anunțul vine după ce, în luna octombrie, Zelenski a cerut Ministerului Apărării să lanseze „exportul controlat” de armament ucrainean în străinătate, începând din noiembrie 2025.

Conform sistemului propus, Ucraina va exporta echipamente militare aflate în surplus, iar profiturile vor fi folosite pentru achiziționarea de arme necesare de urgență.

Sectorul de apărare al Ucrainei – și în special industria dronelor – a cunoscut o expansiune accelerată de când a început războiul Rusia-Ucraina la scară largă, în 2022. Au apărut peste 200 de companii producătoare de drone, multe dintre acestea realizând sisteme ieftine și adaptabile, care au remodelat războiul modern.