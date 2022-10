Oficialii ucraineni s-au declarat „șocați” de poziția republicanilor americani, care au sugerat că ajutorul pentru Kiev ar putea fi acordat cu mai multă reticență, dacă partidul va câștiga majoritatea în Camera Reprezentanților, la alegerile legislative din 8 noiembrie din SUA.

Într-o declarație care a a ridicat semne de întrebare, liderul republicanilor din Camera Reprezentanților, Kevin McCarthy, a spus la începutul acestei săptămâni că anticipează dificultăți în adoptarea unui pachet suplimentar de ajutor suplimentar pentru Ucraina, în cazul în care partidul său va câștiga majoritatea în camera inferioară a Congresului – adică exact ceea ce sondajele de opinie actuale anticipează că se va întâmpla.

„Cred că oamenii se vor afla în recesiune și nu vor scrie un cec în alb pentru Ucraina”, a declarat McCarthy pentru Punchbowl News.

David Arahamia, liderul parlamentar al partidului lui Volodimir Zelenski, și-a exprimat uimirea față de poziția republicană, într-o declarație pentru Financial Times. „Am fost șocați să auzim aceste comentarii ale domnului McCarthy, sincer”, a spus el.

Arahamia a adăugat că s-a întâlnit cu McCarthy în cadrul unei vizite recente la Washington, unde i s-a sugerat că sprijinul SUA pentru Kiev va continua.

„Cu doar câteva săptămâni în urmă, delegația noastră a vizitat SUA și a avut o întâlnire cu domnul McCarthy”, a spus Arahamia. „Am fost asigurați că sprijinul bipartizan al Ucrainei în războiul său cu Rusia va rămâne o prioritate absolută, chiar dacă vor câștiga în alegeri”, a spus oficialul de la Kiev.

Oleg Nikolenko, purtătorul de cuvânt al ministerului ucrainean de externe, a adăugat și el că Kievul se bazează pe „sprijinul bipartizan continuu” al SUA.

Mai mult control

De la începutul războiului, congresul american a adoptat deja mai multe pachete de ajutor pentru Ucraina, în valoare de miliarde de dolari

Cel mai recent, legislativul american a adoptat un pachet de 12,3 miliarde de dolari, parte a unei legi mai mari privind cheltuielile publice, menite să evite un blocaj al activității guvernului.

În timp, însă, pe tema ajutorului au început să apară diviziuni. În luna mai, 11 republicani din Senat și 57 din Camera Reprezentanților s-au opus unei cereri de asistență de securitate de 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina.

Legislatorii și analiștii se așteaptă ca disensiunile republicane să crească după alegeri, pe măsură ce alegerile generale din 2024 se apropie.

Michael McCaul, cel mai înalt oficial republican din Comisia pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților, a declarat pentru Bloomberg că republicanii susțin în continuare asistența pentru Ucraina, dar doresc să vadă mai mult control.

„Cred că există în continuare un sprijin bipartizan larg pentru acest efort”, a spus McCaul. „Vrem să ne asigurăm că partenerii noștri din NATO se ridică la înălțime și suportă povara costurilor”, a adăugat el.

Josh Hawley, senatorul republican din Missouri, a vorbit miercuri la rândul său despre necesitatea unui control asupra cheltuirii banilor.

„Statele Unite au cheltuit mai mult pentru ajutorul acordat Ucrainei decât toți aliații noștri europeni la un loc, și fără niciun control semnificativ. Acest lucru este o prostie și nu este sustenabil”, a spus el.

Ce urmează după alegeri?

Administrația Biden a declarat că, deși se așteaptă ca războiul să se încheie în cele din urmă la masa negocierilor, oficialii nu văd nicio perspectivă imediată pentru astfel de discuții și vor continua să ofere ajutor militar letal pentru a consolida șansele Ucrainei.

Analiștii au sugerat că administrația de la Casa Albă ar putea încerca să impună un pachet de asistență de amploare înainte ca republicanii să preia controlul în Camera Reprezentanților.

Oficialii europeni au declarat că, deși au dost atenți la comentariile lui McCarthy, nu cred că acestea marchează începutul unei schimbări reale.

Hanno Pevkur, ministrul eston al apărării, a vizitat Washingtonul în această săptămână, unde a reiterat în conversațiile cu republicanii că susținerea Ucrainei înseamnă totodată susținerea ordinii internaționale.

„Mesajul principal este că nu este vorba de războiul dintre Ucraina și Rusia, ci de războiul lumii libere și al lumii bazate pe reguli împotriva agresorului”, a spus el.

Eric Edelman, consilier la Center for Strategic and Budgetary Assessments, un think-tank american, a declarat pentru Financial Times că diviziunile iminente între republicani dau o senzație foarte neplăcută, dar că se așteaptă ca SUA să poată sprijini în continuare Kievul.

„Nu aș spune că acesta este sfârșitul ajutorului acordat Ucrainei”, a declarat Edelman, fost ambasador al SUA și înalt oficial al Pentagonului.

„Vor fi unii republicani care vor susține (ajutorul), dar va fi mult mai greu pentru că centrul de greutate se va deplasa spre elementul mai izolaționist și mai antiucrainean din cadrul Partidului Republican”, a spus acesta.

