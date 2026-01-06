Tot mai mulți ucraineni muncesc în Norvegia

În total, peste 100.000 de ucraineni beneficiază în prezent de protecție temporară sau colectivă în Norvegia, iar o parte considerabilă dintre aceștia reușesc să se angajeze, în special în sectoarele unde există un deficit cronic de forță de muncă.

Potrivit informațiilor publicate de NRK, care citează serviciul de presă al guvernului norvegian, ritmul de integrare a ucrainenilor pe piața muncii a crescut semnificativ în 2025 față de anul precedent.

Autoritățile norvegiene arată că, în toamna anului trecut, în special în lunile septembrie și octombrie, a fost înregistrat un nou val de sosiri ale refugiaților ucraineni. Fenomenul este pus atât pe seama factorilor sezonieri, cât și pe fondul modificărilor regulilor de ieșire din Ucraina, care au vizat bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani.

Domeniile cu cea mai mare cerere de angajați

Cea mai mare nevoie de lucrători ucraineni se înregistrează în domenii în care Norvegia se confruntă tradițional cu lipsa personalului. Printre acestea se numără:

sectorul hotelier și al restaurantelor;

logistica și depozitele;

construcțiile;

îngrijirea persoanelor și sistemul de sănătate, în special personalul medical auxiliar.

Municipalitățile și agențiile pentru ocuparea forței de muncă subliniază că ucrainenii se adaptează rapid cerințelor pieței, mai ales dacă beneficiază de cursuri de limbă norvegiană.

Cursurile de limbă sunt organizate direct în comunitățile în care sunt cazați refugiații, ceea ce facilitează semnificativ procesul de integrare profesională și socială.

Norvegia a renunțat la cazarea în masă a ucrainenilor în hoteluri

Pe parcursul anului 2025, Norvegia și-a revizuit substanțial politica de sprijin social pentru refugiați, relatează publicația ucraineană Obozrevatel.

Statul a renunțat la cazarea în masă a ucrainenilor în hoteluri, înlocuind această practică cu centre de primire mai modeste și cu locuințe gestionate de municipalități.

Potrivit experților, aceste schimbări au devenit un stimulent suplimentar pentru ca refugiații să își caute mai activ un loc de muncă.

Modelul social norvegian este tot mai orientat spre integrarea rapidă și autonomia economică a refugiaților, motiv pentru care Direcția Norvegiană pentru Integrare și Diversitate (IMDi) a solicitat municipalităților să se pregătească pentru primirea a aproximativ 13.000 de refugiați în 2026.

Din toamna anului 2025, Norvegia a înăsprit regulile de acordare a protecției colective. Ucrainenii proveniți din șase regiuni considerate relativ sigure – Liov, Volînia, Transcarpatia, Ivano-Frankivsk, Ternopil și Rivne – nu mai beneficiază automat de acest statut, fiind supuși unei evaluări individuale.

Peste 4,3 milioane de cetăţeni ucraineni au ajuns în Uniunea Europeană de la începutul războiului

De la începutul războiului, peste 4,3 milioane de cetăţeni ucraineni au ajuns în UE, potrivit Comisiei Europene. Germania găzduieşte cea mai mare comunitate, cu peste 1,2 milioane de persoane.

Majoritatea acestor ucraineni beneficiază de statutul de protecţie temporară, care le oferă acces la piaţa muncii, sprijin social şi servicii medicale, fără a fi nevoie să solicite azil.

Acest regim special va expira în martie 2027. După aceea, ucrainenii eligibili vor putea obţine permise de rezidenţă naţională, de exemplu pentru angajare, studii sau motive familiale.

Statele membre vor trebui să îi informeze din timp pe refugiaţi despre opţiunile, drepturile şi obligaţiile pe care le vor avea odată ce protecţia temporară încetează.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE