Întrebat, într-o conferinţă de presă, ce părere are despre OUG anunţată de ministrul Tudorel Toader privind completurile de 5 judecători de la ÎCCJ, el a răspuns: „Nu văd în niciun fel. Eu am spus că nu trebuie să ne ocupăm noi de aşa ceva, trebuie lăsată Justiţia, avocaţii să facă recurs, dacă e cazul. Nu ştiu amănunte, nu ştiu cum va arăta, dar nu cred că o greşeală mare se poate repara printr-o altă greşeală”.

Liderul UDMR a precitar că „ceea ce s-a întâmplat cu completurile de 5 şi multe alte chestii nu au fost corecte, dar nici repararea nu poţi să o faci în aşa fel încât să greşeşti din nou”.

„Nu am discutat cu guvernanţii. Eu m-am pronunţat şi legat de amnistie, am spus că nu este cazul. Şi aici cred că trebuie găsită acea soluţie şi cred că CCR a dat acea soluţie prin care avocaţii, eventual procurorii, pe partea cealaltă, unde au fost achitări, se pot adresa Justiţiei şi se poate vedea dacă au fost greşeli sau nu au fost, la un moment dat. Eu nu înţeleg ce vor să facă cu această ordonanţă de urgenţă”, a mai spus Kelemen Hunor.

În opinia sa, poziţia ministrului Justiţiei referitoare la un astfel de act normativ nu a fost „extrem de bine argumentată”.

Kelemen Hunor s-a referit şi la proiectul de buget pe 2019.

El a menţionat că România ar putea avea o creştere economică în acest an, pentru că ”semnele nu sunt proaste”, dar că important este unde se va duce această creştere – în consum sau în investiţii.

„În ceea ce priveşte bugetul pe anul acesta, deficitul trebuie păstrat sub 3% obligatoriu, deci, din acest punct de vedere, Guvernul are responsabilitatea de a cheltui banii în aşa fel încât să nu depăşim acest nivel de 3%. În ceea ce priveşte creşterea economică, semnele nu sunt proaste, deci eu cred că se poate merge spre o creştere, nu ştiu dacă 5,5%, 4%, 4,5%, oricum acest lucru se mai echilibrează pe parcursul anului, dar prognozele nu arată că nu am avea o creştere. Întrebarea pentru mine rămâne – ce faci cu această creştere? Unde duci creşterea? Dacă duci în consum, dacă duci în investiţii, dacă faci şi ceva ce rămâne în urma ta sau vei cheltui pe nişte chestiuni care, sigur, sunt importante, dar poate că ar trebui să ne concentrăm la investiţii mari, la investiţii publice. Supărarea noastră, supărarea autorităţilor locale, supărarea zonei economice vine din această perspectivă legată de buget”, a spus Kelemen Hunor, într-o conferinţă de presă, întrebat ce părere are despre cifrele ce au fost avansate de guvernanţi în legătură cu proiectul de buget pe anul acesta.

Ministrul Tudorel Toader a anunțat, la Antena 3, că va propune 'probabil în termen scurt ordonanța de urgență pentru contestația în anulare a sentințelor date de completurile de 5 judecători de la înalta curte în perioada 2014-2018.

Ministrul Justiției subliniază că soluția se referă la hotărârile rămase definitive pronunțate de completuri nelegal constituite. Nu se referă la condamnări, se referă la cei condamnați, dar și la cei achitați pentru că s-au produs atâtea hotărâri pronunțate de către completuri nelegal constituite.

Soluția este ordonanța de urgență”, a precizat Toader.

Întrebat dacă a făcut deja o propunere premierului, Tudorel Toader a infirmat și a spus că o va propune „probabil în termen scurt”.

Citeşte şi: Criminala de la metrou vrea să fie eliberată. Primele declarații după ce a contestat condamnarea pe viață: „Mi-au pus plantoane. Starea de sănătate s-a înrăutăţit'