De Valentina Postelnicu,

Potrivit senatoarei Florin Presadă, de la USR, parlamentarii UDMR, PSD și ALDE au votat ca mandatele aleșilor locali să fie de 5 ani în loc de 4 ani.

„Mai e nevoie de raportul Comisie Juridice și poate intra la vot în plen, Senatul fiind cameră decizională. Nimic nu e întâmplător. În sertarele Comisiei de Administrație Publică se află o altă propunere legislativă, de data asta a PSD, cu același obiect: mandatele aleșilor locali să aibă 5 ani, nu 4 ani. Depusă anul trecut, ea modifica un articol din Legea administrației publice locale dar care a fost abrogat prin Codul Administrativ. Nu a mai ajuns niciodată la plen, deși aceasta are raport de respingere”, spune Presadă.

Senatoarea USR îi acuză pe cei de la PSD şi UDMR că „ţin cu dinții de actualele mandate și de cele viitoare, pentru că nu au niciun interes să meargă în alegeri: s-ar alege cu mai puține mandate de aleși locali, căci românii s-au trezit!”

„Dacă ne amintim și de modificările făcute de PSD et co. la ordonanța privind stabilirea datei alegerilor locale, și inițiativa PSD privind prelungirea mandatelor aleșilor locali, vedem că PSD și „frații” săi UDMR și ALDE fug de alegeri ca dracul de tămâie. Vor să stea la cârma administrației publice locale cât de mult se poate. Dacă această inițiativă este adoptată, va deveni extrem de dificil de organizat alegeri locale și parlamentare în același an, miza inițială a anului 2020 înainte de pandemie”, a mai spus Presadă, în postarea pe Facebook.

GSP.RO Serena Williams dezvăluie cum a fost „agățată” de soțul ei: „I-am spus să plece”. Răspunsul lui

HOROSCOP Horoscop 19 mai 2020. Scorpionii pot pierde unele beneficii