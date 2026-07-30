Măsura, luată la solicitarea conducerii de la Kiev, nu mai include în procedura simplificată de admitere în UE persoanele care caută să evite serviciul militar în Ucraina.

Informația cu privire la înăsprirea regulilor de acces în UE pentru ucraineni circulă de mai multă vreme. Potrivit Politico, statele membre UE au convenit să prelungească protecţia temporară acordată refugiaţilor ucraineni până în 2028, dar au exclus de la această categorie bărbaţii care ar putea fi chemaţi la arme.

Persoanele care beneficiază deja de protecţia temporară nu vor fi afectate, întrucât „această limitare se va aplica doar noilor solicitanţi de protecţie temporară”.

Atât oficialii ucraineni, cât şi cei din UE şi-au exprimat îngrijorarea crescândă cu privire la nevoia de soldaţi a Ucrainei în fața invaziei ruse. „Îmi doresc cu adevărat ca ucrainenii, în special bărbaţii, să se întoarcă acasă”, a declarat președintele Volodimir Zelenski după o întâlnire din aprilie cu cancelarul german Friedrich Merz. „Este o chestiune de dreptate. Avem oameni, soldaţi pe front, care au nevoie de rotaţii”, a adăugat șeful statului ucrainean.

Ucraina a instituit legea marţială în ziua în care Rusia a lansat invazia pe scară largă, pe 24 februarie 2022, interzicând bărbaţilor cu vârste cuprinse între 25 şi 60 de ani, apţi pentru serviciul militar, să părăsească ţara, cu excepţia anumitor cazuri, de exemplu dacă sunt tați singuri cu mai mulți copii.

Conform estimărilor, 1,17 milioane de bărbaţi ucraineni adulţi beneficiază în prezent de protecţie temporară pe teritoriul Uniunii Europene.

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