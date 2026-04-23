Blocajul Ungariei, o piedică în calea extinderii UE

Viktor Orban, care a blocat deschiderea negocierilor oficiale, urmează să predea, în mai 2026, puterea liderului opoziției, Péter Magyar. Magyar a afirmat că, deși nu susține o aderare grăbită a Ucrainei, nu va împiedica procesul obișnuit.

Calea către aderare a Ucrainei și Moldovei a fost marcată de obstacole majore după ce cele două țări au primit statutul de candidate în 2022. Principalul obstacol a fost veto-ul impus de guvernul lui Orban asupra deschiderii negocierilor, esențiale pentru implementarea reformelor și a angajamentelor necesare aderării.

Această stagnare ar putea lua sfârșit odată cu schimbarea guvernului de la Budapesta, au declarat pentru Politico patru oficiali și diplomați europeni implicați în discuții.

António Costa vorbește despre „următorul pas”

António Costa, președintele Consiliului European, a declarat într-o conferință de presă susținută joi, 23 aprilie în Cipru că „acum este momentul să privim înainte” și să ne concentrăm asupra „următorului pas”. Această declarație vine pe fondul deciziei Uniunii Europene de a aproba un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, un semnal clar al sprijinului său continuu pentru națiunea afectată de război.

Viceprim-ministrul ucrainean Taras Kachka a declarat pentru Politico că Ucraina anticipează deschiderea discuțiilor de negociere în „săptămânile următoare”. Termenul-țintă pentru deschiderea primului capitol este stabilit pentru 26 mai, când miniștrii afacerilor europene ai statelor membre UE se vor reuni pentru a discuta subiectul.

Decizia finală necesită însă unanimitatea celor 27 de state membre, iar până acum Ungaria a fost principalul obstacol. Kachka a exprimat încrederea că majoritatea capitolelor vor fi deschise până la reuniunea liderilor UE din iunie.

De asemenea, Comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, a menționat că „luna iunie este un termen realist pentru deschiderea primului capitol”.

În cadrul summitului liderilor UE din Ayia Napa, Cipru, Volodimir Zelenski, Ursula von der Leyen, împreună cu António Costa, au emis o declarație comună în care au solicitat „deschiderea fără întârziere a capitolelor de negociere”.

Corupția, un obstacol major

În timp ce optimismul este în creștere, provocările pentru Ucraina și Moldova rămân semnificative. Combaterea corupției și implementarea reformelor legate de statul de drept sunt condiții esențiale pentru aderare.

Oficialii europeni au exprimat anterior îngrijorări cu privire la angajamentul Kievului în acest sens. Totuși, Kachka a subliniat că reformele sunt în desfășurare și că opozițiile interne din parlamentul ucrainean fac parte integrantă din procesul democratic.

„Singurul model de aderare pe care îl urmărim este o aderare completă, clasică, normală… la Uniunea Europeană, conform metodologiei”, a declarat Kachka. Acesta a adăugat că Ucraina își propune să finalizeze majoritatea pașilor necesari pentru aderare până la sfârșitul anului 2027, când speră să înceapă redactarea tratatului de aderare.

Moldova, dependentă de progresul Ucrainei

Pentru Republica Moldova, procesul de aderare este strâns legat de cel al Ucrainei. Un oficial moldovean a declarat, sub protecția anonimatului, că țara sa așteaptă pași concreți în săptămânile următoare, subliniind că este crucial să se înregistreze progrese înainte de vara acestui an.

António Costa a reiterat sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru Ucraina și Moldova: „Europa a demonstrat că avem capacitatea de a sprijini Ucraina nu doar în trecut, ci și în viitor. Și vom continua, deoarece vom sprijini Ucraina, atât timp cât va fi necesar și cu orice preț”.