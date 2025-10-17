Ungaria și relația cu CPI

„Trăim în lumea reală. Întâlnirile nu au loc întotdeauna în ordinea sau formatul pe care ni l-am dori, dar dacă ele ne apropie de o pace justă și durabilă pentru Ucraina, atunci ar trebui să le salutăm”, a transmis purtătorul de cuvânt al Comisiei, Olof Gill.

Ungaria, deși este membră a UE, se află în proces de retragere din CPI, conform unei decizii luate de premierul Viktor Orban, care menține relații strânse cu Putin.

Totuși, acest proces nu va fi finalizat înainte de iunie 2026, ceea ce înseamnă că, tehnic, țara rămâne parte a Curții până atunci.

Anouar El Anouni, un alt purtător de cuvânt al Comisiei, a subliniat că această retragere nu afectează obligațiile statului de a coopera în investigațiile și procedurile începute anterior.

Mandatul CPI împotriva lui Putin este legat de răpirea copiilor ucraineni de la începutul invaziei Rusiei în februarie 2022.

În ciuda acestui fapt, ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat că țara sa va asigura condițiile necesare pentru ca Putin să poată intra și participa la discuții de succes cu SUA.

„Așteptăm cu respect vizita președintelui Vladimir Putin și, bineînțeles, ne vom asigura că poate intra în Ungaria, să poarte discuții de succes aici și să se întoarcă acasă”, a spus Szijjarto într-o conferință de presă.

Pregătiri pentru summit-ul de la Budapesta

Într-un apel telefonic de joi, Putin și Trump au discutat despre posibilitatea unei întâlniri la Budapesta, urmând să stabilească o dată apropiată.

Premierul ungar Viktor Orban a confirmat pe Facebook că pregătirile sunt în plină desfășurare, iar Kremlinul a precizat că discuția a avut loc la inițiativa lui Orban, care și-a exprimat disponibilitatea de a organiza summit-ul ruso-american.

Totuși, logistica vizitei rămâne incertă, având în vedere că spațiul aerian al UE este închis avioanelor înregistrate în Rusia de la invazia din Ucraina.

Anitta Hipper, purtătoare de cuvânt a afacerilor externe ale UE, a explicat că statele membre pot emite derogări pentru a permite tranzitul aerian pe teritoriile lor naționale, adăugând că, deși Putin este vizat de sancțiuni europene care includ înghețarea activelor, nu este supus unei interdicții specifice de călătorie.

Reacții și implicații în UE

Planurile pentru summit-ul de la Budapesta au stârnit îngrijorări în rândul liderilor UE, dat fiind că Orban este considerat cel mai apropiat aliat al lui Trump și Putin în cadrul Uniunii.

El este, de asemenea, un critic vehement al sprijinului occidental pentru Ucraina. În trecut, Orban a refuzat să trimită arme către Kiev, a blocat sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și a frustrat eforturile Ucrainei de a adera la UE.

În iulie anul trecut, Orban a provocat nemulțumirea liderilor europeni printr-o serie de vizite controversate la Kiev, Moscova și Beijing, precum și prin întâlnirea cu Trump, pe atunci candidat la președinția SUA, într-o așa-numită „misiune de pace”.

Orban a susținut că Budapesta este „practic singurul loc din Europa de astăzi unde o astfel de întâlnire poate avea loc”, invocând poziția constantă a Ungariei pentru pace.

Conform sursei citate, această poziție a fost evidențiată și prin găzduirea, la începutul acestui an, a premierului israelian Benjamin Netanyahu, care, la rândul său, este vizat de un mandat de arestare al CPI pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității.

Decizia Ungariei de a organiza un summit Trump-Putin subliniază încă o dată abordarea sa unică în cadrul politicii europene.

