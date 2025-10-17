Ungaria și relația cu CPI

„Trăim în lumea reală. Întâlnirile nu au loc întotdeauna în ordinea sau formatul pe care ni l-am dori, dar dacă ele ne apropie de o pace justă și durabilă pentru Ucraina, atunci ar trebui să le salutăm”, a transmis purtătorul de cuvânt al Comisiei, Olof Gill.

Ungaria, deși este membră a UE, se află în proces de retragere din CPI, conform unei decizii luate de premierul Viktor Orban, care menține relații strânse cu Putin.

Totuși, acest proces nu va fi finalizat înainte de iunie 2026, ceea ce înseamnă că, tehnic, țara rămâne parte a Curții până atunci.

Anouar El Anouni, un alt purtător de cuvânt al Comisiei, a subliniat că această retragere nu afectează obligațiile statului de a coopera în investigațiile și procedurile începute anterior.

Mandatul CPI împotriva lui Putin este legat de răpirea copiilor ucraineni de la începutul invaziei Rusiei în februarie 2022.

În ciuda acestui fapt, ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat că țara sa va asigura condițiile necesare pentru ca Putin să poată intra și participa la discuții de succes cu SUA.

„Așteptăm cu respect vizita președintelui Vladimir Putin și, bineînțeles, ne vom asigura că poate intra în Ungaria, să poarte discuții de succes aici și să se întoarcă acasă”, a spus Szijjarto într-o conferință de presă.

Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București
Recomandări
Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București

Pregătiri pentru summit-ul de la Budapesta

Într-un apel telefonic de joi, Putin și Trump au discutat despre posibilitatea unei întâlniri la Budapesta, urmând să stabilească o dată apropiată.

Premierul ungar Viktor Orban a confirmat pe Facebook că pregătirile sunt în plină desfășurare, iar Kremlinul a precizat că discuția a avut loc la inițiativa lui Orban, care și-a exprimat disponibilitatea de a organiza summit-ul ruso-american.

Totuși, logistica vizitei rămâne incertă, având în vedere că spațiul aerian al UE este închis avioanelor înregistrate în Rusia de la invazia din Ucraina.

Anitta Hipper, purtătoare de cuvânt a afacerilor externe ale UE, a explicat că statele membre pot emite derogări pentru a permite tranzitul aerian pe teritoriile lor naționale, adăugând că, deși Putin este vizat de sancțiuni europene care includ înghețarea activelor, nu este supus unei interdicții specifice de călătorie.

Reacții și implicații în UE

Planurile pentru summit-ul de la Budapesta au stârnit îngrijorări în rândul liderilor UE, dat fiind că Orban este considerat cel mai apropiat aliat al lui Trump și Putin în cadrul Uniunii.

El este, de asemenea, un critic vehement al sprijinului occidental pentru Ucraina. În trecut, Orban a refuzat să trimită arme către Kiev, a blocat sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și a frustrat eforturile Ucrainei de a adera la UE.

În iulie anul trecut, Orban a provocat nemulțumirea liderilor europeni printr-o serie de vizite controversate la Kiev, Moscova și Beijing, precum și prin întâlnirea cu Trump, pe atunci candidat la președinția SUA, într-o așa-numită „misiune de pace”.

Orban a susținut că Budapesta este „practic singurul loc din Europa de astăzi unde o astfel de întâlnire poate avea loc”, invocând poziția constantă a Ungariei pentru pace.

Conform sursei citate, această poziție a fost evidențiată și prin găzduirea, la începutul acestui an, a premierului israelian Benjamin Netanyahu, care, la rândul său, este vizat de un mandat de arestare al CPI pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității.

Decizia Ungariei de a organiza un summit Trump-Putin subliniază încă o dată abordarea sa unică în cadrul politicii europene.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce s-a putut vedea în filmarea cu momentul exploziei! Secunda catastrofală ce multora le scăpase din vedere. Și nu e tot! Ce apare în imaginile cu interiorul blocului după explozie sunt scene tragice
Viva.ro
Ce s-a putut vedea în filmarea cu momentul exploziei! Secunda catastrofală ce multora le scăpase din vedere. Și nu e tot! Ce apare în imaginile cu interiorul blocului după explozie sunt scene tragice
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Unica.ro
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”: „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…”
Elle.ro
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”: „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…”
gsp
Mirel Rădoi i-a pulverizat pe Mircea Lucescu și Orlando Nicoară: „Mizerii! Nu ar trebui să mai fiți în fotbalul românesc!”
GSP.RO
Mirel Rădoi i-a pulverizat pe Mircea Lucescu și Orlando Nicoară: „Mizerii! Nu ar trebui să mai fiți în fotbalul românesc!”
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
GSP.RO
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
Parteneri
Breaking! Intervenție de urgență! Ilie Bolojan, anunț grav după explozia care a zguduit Bucureștiul! O decizie istorică, fără precedent! Niciun premier nu a îndrăznit să facă asta!
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Intervenție de urgență! Ilie Bolojan, anunț grav după explozia care a zguduit Bucureștiul! O decizie istorică, fără precedent! Niciun premier nu a îndrăznit să facă asta!
Ce a rămas în urmă! Imaginile dezastrului în urma exploziei din Rahova: panică, durere și neputință
Avantaje.ro
Ce a rămas în urmă! Imaginile dezastrului în urma exploziei din Rahova: panică, durere și neputință
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

O tânără însărcinată a murit în explozia din Rahova. Două macarale au fost trimise să o scoată de sub dărâmături
Știri România 18:31
O tânără însărcinată a murit în explozia din Rahova. Două macarale au fost trimise să o scoată de sub dărâmături
Bulgaria cere un acord accelerat cu România și Grecia pentru proiecte de infrastructură: „Avem nevoie urgent de un pod între Silistra și Călărași”
Știri România 18:24
Bulgaria cere un acord accelerat cu România și Grecia pentru proiecte de infrastructură: „Avem nevoie urgent de un pod între Silistra și Călărași”
Parteneri
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Adevarul.ro
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Adio, FCSB! Lista jucătorilor cu care Gigi Becali încheie contractele la final de sezon: “Nu mai rămân 100%”
Fanatik.ro
Adio, FCSB! Lista jucătorilor cu care Gigi Becali încheie contractele la final de sezon: “Nu mai rămân 100%”
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Elle.ro
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Unica.ro
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”
Viva.ro
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”

Monden

Mihai Bendeac, altercație cu unul dintre concurenții de la „The Ticket”. Discuții aprinse între jurați în show-ul de la Antena 1
Stiri Mondene 17:00
Mihai Bendeac, altercație cu unul dintre concurenții de la „The Ticket”. Discuții aprinse între jurați în show-ul de la Antena 1
„Tati Full Time”, cu Alex Bogdan și Eva Măruță. Trailerul filmului a fost lansat, iar actorii au făcut primele dezvăluiri: „O comedie pentru toată familia”
Stiri Mondene 16:53
„Tati Full Time”, cu Alex Bogdan și Eva Măruță. Trailerul filmului a fost lansat, iar actorii au făcut primele dezvăluiri: „O comedie pentru toată familia”
Parteneri
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
TVMania.ro
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
Scene tulburătoare după explozia din Rahova: mama gravidei moarte, consolată de un psiholog. Şi fiul e rănit
ObservatorNews.ro
Scene tulburătoare după explozia din Rahova: mama gravidei moarte, consolată de un psiholog. Şi fiul e rănit
VIDEO cu impact emoțional puternic: momentul exploziei din Rahova, surprins de camerele unui magazin. Panică, prăbușiri și țipete de groază
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO cu impact emoțional puternic: momentul exploziei din Rahova, surprins de camerele unui magazin. Panică, prăbușiri și țipete de groază
Parteneri
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
GSP.ro
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
Gigi Becali a intervenit în conflictul iscat între Mirel Rădoi și Mircea Lucescu: „Nu te mai face atotștiutorul și învățătorul mapamondului!”
GSP.ro
Gigi Becali a intervenit în conflictul iscat între Mirel Rădoi și Mircea Lucescu: „Nu te mai face atotștiutorul și învățătorul mapamondului!”
Parteneri
Sfâșietor! Un bărbat prins sub dărâmături, la etajul 5, a fost filmat în timp ce le cerea salvatorilor să-l ajute
Mediafax.ro
Sfâșietor! Un bărbat prins sub dărâmături, la etajul 5, a fost filmat în timp ce le cerea salvatorilor să-l ajute
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
StirileKanalD.ro
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Wowbiz.ro
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Tensiuni în Coaliție pe tema salariului minim! Guvernul analizează trei variante de majorare, iar patronatele cer înghețarea lui
KanalD.ro
Tensiuni în Coaliție pe tema salariului minim! Guvernul analizează trei variante de majorare, iar patronatele cer înghețarea lui

Politic

Ilie Bolojan spune că ANAF-ul nu trebuie să se lupte cu gemul din bucătărie
Politică 18:21
Ilie Bolojan spune că ANAF-ul nu trebuie să se lupte cu gemul din bucătărie
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Politică 16 oct.
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Parteneri
A început proiectarea! Noutăți despre tronsonul montan al A8: două dintre cele șase loturi sunt în lucru. Cel mai lung are 19 tuneluri pe 21 de kilometri
ZiaruldeIasi.ro
A început proiectarea! Noutăți despre tronsonul montan al A8: două dintre cele șase loturi sunt în lucru. Cel mai lung are 19 tuneluri pe 21 de kilometri
Gigi Becali, reacţie explozivă după ce sigla FCSB a fost ştearsă de UEFA din dreptul câştigătoarei de Cupa Campionilor: „E o hackăreală! N-am primit nimic”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacţie explozivă după ce sigla FCSB a fost ştearsă de UEFA din dreptul câştigătoarei de Cupa Campionilor: „E o hackăreală! N-am primit nimic”. Exclusiv
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift