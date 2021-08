”Comisia este pregătită să prevadă mijloacele bugetare necesare pentru a sprijini statele membre ale UE care se vor oferi pentru a ajuta refugiații să se stabilească pe teritoriul lor” a afirmat aceasta, după o vizită la o bază militară de lângă Madrid, unde funcționează un centru de primire pentru angajații afgani ai UE din Kabul.

I am grateful to @sanchezcastejon and @JosepBorrellF for having taken the initiative to coordinate the reception of incoming Afghan EU Delegation staff and their families and for setting up this reception hub. https://t.co/Div1MY6Qqh