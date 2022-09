„Am vorbit cu (prim-ministrul danez Mette) Frederiksen despre acțiunea de sabotaj a Nord Stream”, a transmis von der Leyen, într-un mesaj pe Twitter, adăugând că acum este esențial ca incidentele să fie investigate pentru a afla exact ce s-a întâmplat și de ce.

„Orice întrerupere deliberată a infrastructurii energetice europene active este inacceptabilă și va conduce la cel mai puternic răspuns posibil”, a avertizat ea.

