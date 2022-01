L universite de Saint Denis Paris 8 fete sa rentree en organisant le grand 8, un evenement federateur. Il presente l ensemble de ses services, talents etudiants, associations et partenaires institutionnels qui contribuent a la vie du campus. Ce vendredi, Christiane Taubira, ancienne deputee de Guyane et ex ministre de la Justice est l invitee d honneur et marraine du diplome universitaire pour les etudiants refugies. Ensemble des etuduants refugies diplomes de l universite de Vincennes saint Denis Paris 8. Vendredi 8 octobre 2021. Photographie de Jeanne Accorsini / Sipa Press. The University of Saint Denis Paris 8 is celebrating its new year by organising the Grand 8, a federative event. It presents all its services, student talents, associations and institutional partners who contribute to the life of the campus. This Friday, Christiane Taubira, former deputy of Guyana and former Minister of Justice is the guest of honour and sponsor of the university diploma for refugee students. All refugee students graduated from the University of Vincennes Saint Denis Paris 8. Friday 8 October 2021. Photograph by Jeanne Accorsini / Sipa Press.//ACCORSINIJEANNE_1.828/2110091507/Credit:JEANNE ACCORSINI/SIPA/2110091508,Image: 637298253, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia