Gigantul auto american Ford Motor a lansat o campanie masivă de rechemare în service care vizează 223.472 de camionete din Statele Unite, după identificarea unor defecțiuni critice la nivelul rezervoarelor de combustibil, relatează Reuters.

Problemele tehnice pot duce la scurgeri periculoase de benzină sau chiar la desprinderea completă a rezervorului în timpul deplasării pe drumurile publice.

Campania este monitorizată îndeaproape de Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA), care a emis deja o avertizare privind riscurile majore la care sunt expuși participanții la trafic.

Analiza tehnică a arătat că desprinderea fizică a rezervorului de pe șasiu creează un obstacol masiv pe carosabil, capabil să provoace accidente rutiere de proporții.

În plus, o eventuală fisurare sau scurgere de combustibil în timpul funcționării motorului poate determina oprirea bruscă a mașinii în mers sau poate genera un risc iminent de incendiu în contact cu componentele încinse ale sistemului de evacuare.

Campania de rechemare vizează 223.472 de camionete din SUA, modelul extrem de popular Ford F-150, fabricate între anii 2023 și 2026. Defecțiunea este cauzată de instalarea necorespunzătoare a sistemelor de fixare din fabrică, mai exact a chingilor de susținere ale rezervorului, care pot ceda sub presiune sau în urma vibrațiilor din timpul rulării.