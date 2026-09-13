Dacia ar putea primi în viitor un motor capabil să funcționeze la peste un metru sub apă, să urce pante de 45 de grade și să dezvolte până la 252 CP. Propulsorul B20 a fost prezentat de Horse Powertrain, compania de motoare înființată de Renault și Geely și prezentă inclusiv în România, la Mioveni și Titu.

Horse nu a anunțat oficial că B20 va echipa un anumit model Dacia. Motorul a fost însă proiectat special pentru SUV-uri și alte vehicule hibride capabile să ruleze în condiții off-road dificile, iar presa auto din România scrie că acesta ar putea ajunge inclusiv pe viitoare versiuni 4x4 ale modelelor Dacia. Gadget.ro notează că noua unitate ar urma să fie folosită pe mai multe automobile din ecosistemul Renault, fără ca producătorul să confirme până acum lista modelelor.

Motorul care continuă să funcționeze în apă de 1,1 metri

Horse Powertrain a prezentat oficial B20 pe 8 septembrie 2026 și îl descrie drept un motor hibrid impermeabil, construit pentru vehicule care trebuie să treacă prin apă adâncă și să facă față unor condiții extreme de teren. Potrivit Horse Powertrain, propulsorul respectă standardul IPX8 și poate continua să funcționeze în apă cu o adâncime de până la 1,1 metri. Componentele electrice și senzorii sunt protejate, iar sistemul a fost conceput astfel încât apa să nu pătrundă între motor și transmisie.

Carscoops explică faptul că motorul dispune și de un sistem electronic care detectează condițiile în care funcționează. Atunci când propulsorul ajunge sub apă, calculatorul poate modifica răspunsul accelerației sau poate limita puterea pentru a proteja ansamblul. Asta nu înseamnă că o viitoare Dacia s-ar putea transforma într-o mașină „submarin”. Tehnologia este destinată traversării vadurilor și zonelor inundate de către SUV-uri și vehicule off-road, acolo unde un motor obișnuit ar putea fi vulnerabil la pătrunderea apei.

Are până la 252 CP și cântărește numai 130 de kilograme

Horse B20 este un motor turbo pe benzină, cu patru cilindri și o capacitate de 1.999 cmc. Conform datelor oficiale publicate de Horse Powertrain, unitatea dezvoltă între 140 și 185 kW și un cuplu cuprins între 300 și 380 Nm. Puterea maximă echivalează cu aproximativ 252 CP.

Noul motor Horse B20 a fost proiectat pentru sisteme hibride, SUV-uri și pick-up-uri și poate urca pante de aproximativ 45 de grade. Sursa foto: Horse Powertrain / Cision

Carscoops precizează că motorul cântărește aproximativ 130 de kilograme și a fost conceput pentru sisteme full-hybrid, plug-in hybrid și range-extender. Asta îl face interesant în special pentru SUV-uri electrificate, unde producătorii încearcă să combine autonomia și forța unui motor termic cu avantajele sistemelor electrice.

B20 poate urca pante de 45 de grade

Capacitățile B20 nu se opresc la traversarea apei. Horse spune că motorul poate funcționa și atunci când vehiculul urcă o pantă cu o înclinare de 100%, dar asta nu înseamnă o urcare verticală, ci una în care vehiculul câștigă un metru în înălțime pentru fiecare metru parcurs pe orizontală. Asta înseamnă aproximativ 45 de grade. Carscoops notează că vorbim despre un nivel de înclinare pe care îl pot aborda doar unele dintre cele mai capabile SUV-uri de serie.

Pentru un constructor precum Dacia, care comercializează modele precum Duster și Bigster și pentru care versiunile cu aptitudini de teren reprezintă o parte importantă a imaginii de marcă, un asemenea motor ar fi, cel puțin tehnic, o soluție interesantă. Deocamdată însă, Dacia nu a confirmat că îl va utiliza.

Horse B20 va avea o eficiență termică de 48,4%

Horse B20 folosește ciclul Miller, injecție directă și turbocompresor, iar compania anunță o eficiență termică de 48,4%, o valoare foarte ridicată pentru un motor cu ardere internă. Sistemul folosește, printre altele, pistoane special proiectate și un sistem activ de răcire pentru situațiile în care motorul este solicitat intens perioade lungi, cum ar fi urcările dificile.

Ce face si ce poate motorul HORSE B20. Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Eficiența termică arată cât din energia combustibilului este transformată efectiv în energie utilă. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât o proporție mai mică din energia combustibilului este pierdută sub formă de căldură.

Motorul B20 este deja montat pe un SUV

B20 nu este un prototip realizat doar pentru demonstrații. Motorul este deja folosit pe piața chineză pe Geely Galaxy Cruiser 700, unde face parte dintr-un sistem plug-in hybrid, potrivit Carscoops. Propulsorul lucrează împreună cu o transmisie hibridă cu trei trepte. Horse Powertrain precizează că B20 a fost proiectat pentru sisteme HEV, PHEV și REEV, ceea ce îi permite să fie adaptat mai multor tipuri de vehicule electrificate. Faptul că motorul este deja folosit într-un automobil arată că tehnologia nu se află doar în stadiul de laborator.

Gadget.ro scrie că motorul ar urma să ajungă pe mai multe automobile din zona Renault și că există posibilitatea să fie folosit inclusiv pe viitoare versiuni 4x4 Dacia, mai ales că motorul este destinat tocmai SUV-urilor hibride și vehiculelor pentru teren dificil, iar Horse este legată direct de ecosistemul Renault. În plus, Horse Powertrain are o prezență industrială importantă chiar în România.