Un bărbat de 31 de ani din Timișoara a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat cu un cuțit de iubita sa, în vârstă de 21 de ani. Scandalul dintre cei doi a fost observat de o vecină din blocul de peste drum, care a sunat la 112 și a alertat poliția.

Bărbatul de 31 de ani a fost transportat la spital după un conflict violent cu iubita sa, o tânără de 21 de ani. Incidentul a avut loc sâmbătă seară, 12 septembrie într-un apartament de pe bulevardul Take Ionescu din Timișoara.

O vecină dintr-un bloc aflat peste drum a observat scandalul pe fereastră și a sunat imediat la numărul de urgență 112.

Martora avea geamul deschis și a auzit urletele celor doi concubini. Tânăra de 21 de ani a aruncat cuțitul pe fereastră după ce l-a înjunghiat pe bărbat în spate, relatează Opinia Timișoarei.

„La data de 12 septembrie 2026, în jurul orei 22.05, poliţiştii au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că, în timp ce se afla în apartamentul său, ar fi observat, într-un imobil din blocul învecinat situat pe bd. Take Ionescu din Timişoara, două persoane, un bărbat şi o femeie, care se certau, iar la un moment dat, una dintre acestea ar fi lovit-o pe cealaltă cu un obiect contondent”, a transmis, duminică, IPJ Timiş, conform News.

Polițiștii care au intervenit au identificat în apartament o femeie de 21 de ani și un bărbat de 31 de ani.

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, în timp ce tânăra a fost dusă la Clinica de Psihiatrie Eduard Pamfil din Timișoara pentru investigații.

În fața anchetatorilor, femeia a afirmat că bărbatul ar fi amenințat-o și că acesta ar fi fost motivul pentru care a recurs la gestul violent.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs conflictul și ce s-a întâmplat înainte de agresiune.