De Andreea Radu, Adriana Oprea,

După patru ani de la tragedia din Colectiv, în care au murit 64 de oameni, pirotehnistul care a aprins artificiile în club dă declarație de inculpat. Moise Marian a pledat nevinovat în fața instanței.

Moise a declarat în fața judecătorului că Adrian Rugină a cerut inițial doar jeturi de CO2 la Colectiv.

Joi, 29 octombrie 2015, am aflat la ședința de seară ca erau șanse de 50% să montăm și artificii la Colectiv

Vineri, când Moise era în drum spre Colectiv, el spune ca Niță Daniela, șefa lui, l-a sunat și i-a spus că va monta și artificii.



Inițial, susține pirotehnistul, cineva din formație (Goodbye to Gravity, n.r.) le-a spus sa monteze artificiile pe marginea scenei, în partea din față. Dar pirotehniștii au spus ca ar fi foarte aproape de public.



Atunci, același om din formație a venit ideea să le monteze în spatele formației, dar scânteile ar fi atins niște bannere de hârtie, spune Moise.

Și au început să pună artificiile deasupra boxelor din lateralul scenei, dar un angajat al clubului ne-a spus ca nu e ok, ca deasupra e un tavan fals din lemn.

„Și în acel moment, am decis să montăm artificiile pe stâlpii metalici”, spune pirotehnistul.



Modul prin care am montat artificii eu zic ca a respectat ghidul pirotehnistului. După ce am montat artificii a venit Rugină care s-a uitat şi a spus că totul este ok.

Moise Marian: