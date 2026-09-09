Un accident cumplit, soldat cu moartea unui bărbat de 45 de ani, a avut loc, miercuri, pe drumul european E85, la Lețcani, județul Iași, un tronson de drum recunoscut pentru numărul ridicat de evenimente rutiere grave.

Un autoturism a fost spulberat de un autocamion de 43 de tone, încărcat cu balast, după ce șoferul ar fi pătruns brusc și nejustificat pe banda de sens opus.

Conform anchetatorilor, un bărbat, de 45 de ani, în timp ce conducea autoturimsul dinspre Lețcani către Podu Iloaiei, ar fi intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule, care se deplasa din sens opus, condus de un bărbat, de 56 de ani.

În urma impactului, șoferul de 45 de ani a decedat, iar celălalt șofer a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, potrivit Ziarul de Iași.

Impactul a fost atât de violent, încât autoturismul a fost transformat într-un morman de fiare contorsionate, iar șoferul a rămas încarcerat.

Echipajele de salvare sosite rapid la locul tragediei, inclusiv modulul de descarcerare și o ambulanță cu medic, au extras victima dintre fiarele mașinii, însă leziunile suferite au fost incompatibile cu viața, fiind declarat decesul pe loc. Conducătorul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Surse din anchetă, citate de Știrile PRO TV, susțin că bărbatul amenințase în urmă cu câteva zile că își va lua viața, supărat că fosta sa parteneră, cu care era în divorț, se mutase cu noul iubit. Bărbatul a lăsat în urmă doi copii orfani.