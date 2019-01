Un alt autobuz Otokar s-a defectat în trafic, pe linia 137. Oamenii au rămas blocați înăuntru pentru că ușile nu mai puteau fi deschise

Prizonieri într-unul dintre noile autobuze bucureștene, pe linia 137, astăzi 22 ianuarie in jurul orei 12!!! :(Primele semne au apărut la semafor in zona Podului Eroilor, total întâmplător odată cu urcarea unei echipe de controlori :) , când s-a oprit motorul. După 3-4 minute de încercări repornește, dar frânele rămân blocate încă vreo 2 minute. Totul revine la normal dar nu pentru mult timp. In zona Răzoare – Cotroceni, își dă obștescul sfârșit, fără motor, fără curent, fără presiune hidraulică, fără sistemul de deschidere de urgență a ușilor!

Publicată de Cristi Rosu pe Marţi, 22 ianuarie 2019