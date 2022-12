Un american a stat 20 de ore în apele Golfului Mexic, după ce a căzut de pe o navă. A mâncat bambus și s-a apărat de un pește cu „gura plată și o aripioară”

Pe 23 noiembrie, cu o zi înainte de Thanksgiving, James Michael Grimes petrecea pe nava de croazieră Carnival Valor și a băut puțin mai mult, însă nu s-a îmbătat, a povestit bărbatul de 28 de ani. Nu-și mai amintește exact ce s-a întâmplat, însă și-a petrecut Ziua Recunoștinței într-o luptă perpetuă pentru supraviețuire.

Pe la 11 noaptea, i-a spus surorii lui că merge la toaletă. Acesta e ultimul lucru pe care și-l amintește de pe navă. S-a trezit apoi în mijlocul oceanului.

„Tot ce vedeam era aripioara”

„Eram în apă și barca nu se mai vedea”, a povestit Grimes. Nava de croazieră mergea de la New Orleans la Cozumel, o insulă mexicană din Caraibe, traversând Golful Mexic.

Timp de 20 de ore, s-a luptat cu apa și s-a ferit de meduzele care l-au înconjurat, dar și de o creatură marină neidentificată, care avea o aripioară, a povestit el. „A venit spre mine foarte repede și m-am dus la fund, am putut s-o văd. Nu era un rechin, cred. Avea o gură plată și a venit în sus și m-a lovit peste un picior și eu am lovit-o cu celălalt. M-a speriat, neștiind ce este, tot ce vedeam era aripioara”, a spus bărbatul.

În apele Golfului Mexic există rechini, cea mai des întâlnită specie este rechinul-taur, considerată una dintre cele mai periculoase din cauza agresivității.

După ce s-a lăsat întunericul și el încă își aștepta salvatorii, James spune că a trebuit să mănânce obiecte pe care le-a găsit plutind pe suprafața apei, inclusiv o bucată de bambus.

„Mi-a lăsat în gură o aromă diferită de apa marină. Dar n-am acceptat nicio clipă că asta a fost tot – că asta urma să fie sfârșitul vieții mele”, spune americanul.

Salvat în ziua de Thanksgiving

În dimineața zilei de Thanksgiving, la ora 8.25, Garda de Coastă l-a descoperit pe James și l-a salvat, conform CNN.

Captură a camerei cu termoviziune din elicopter care l-a reperat pe James Michael Grimes făcând cu mâna din apă. Foto: Profimedia

Într-o declarație oferită de reprezentanții navei Carnival Valor, singura modalitatea de a cădea de la bord „este să sari în mod voit peste barierele de siguranță”.

O altă pasageră care se afla la bordul navei în acea seară a declarat că oamenii nu au fost informați despre situația bărbatului care a căzut în apă. „Pur și simplu i-am auzit strigând un nume prin interfon. A fost înfricoșător, pentru că atâția oameni vorbeau tot felul de lucruri. Prima dată a fost zvonul că era vorba de un copil… apoi am aflat că era un adult”, a spus femeia.



Aceasta spune că, în timpul cinei de Thanksgiving, seara, pasagerii au fost informați că nava își schimbă direcția de mers pentru a face o misiune de căutare și salvare. „Când am aflat că cineva a căzut peste bord – sau a sărit sau ce a făcut – m-am speriat. N-am știut ce avea să se întâmple pentru că nu aveam semnal la telefon”.

Femeia spune că a fost informată de familie de salvarea pasagerului, când a revenit semnalul telefonic. „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că e în viață, dar trebuie să spun că nu mai am de gând să mai merg vreodată pe Carnival, pentru că simt că n-au fost empatici cu cei 3.000 de oameni care se aflau la bord”, a adăugat ea.

