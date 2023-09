Avionul companiei Delta Airlines s-a întors la Atlanta din cauza unei „urgențe bruște” în timpul zborului, cauzată de un atac de diaree care a lovit un pasager.

O înregistrare a traficului radio a fost postată pe site-ul LiveATC.net. „Pericol biologic la bord”, a spus pilotul în comunicarea cu turnul de control. „Un pasager are diaree, s-a răspândit peste tot în avion, așa că ar trebui să ne întoarcem la Atlanta”.

„Zborul a fost întâmpinat de vehicule de urgență care l-au transportat pe pasagerul bolnav în afara avionului. Apoi a trebuit să debarcăm cu toții și să așteptăm ca aeronava să fie curățată înainte de a ne îmbarca patru ore mai târziu“’, a povestit unul dintre pasageri, pe rețeaua X, fostă Twitter.

A Delta Airlines Airbus A350 turned around back to Atlanta Friday night because of diarrhea throughout the airplane from a passenger and its a biohazard. ??



