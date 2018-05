Un avion al Sothwest Airlines, care zbura de la Chicago la Newark, a făcut o aterizare de urgență, miercuri, din cauza unei ferestre care s-a spart în mijlocul zborului. Aeronava a aterizat pe aeroportul din Cleveland, Ohio.

Avionul a aterizat de urgență la două ore după decolare, iar mai multe imagini postate pe Twitter arat fereasta spartă a aeronavei Boeing 737-700.

Din fericire, cei 76 de pasageri aflați la bord au fost evacuați, iar stewardesele le-au apucat bagajele și le-au transportat către alt zbor, transmite NY Post.

@SouthwestAir #WN957 diverts and makes emergency landing in CLE due to busted window pic.twitter.com/OJMZ5KTyMS

— Chaikel (@ChaikelK) May 2, 2018