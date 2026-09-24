Un bărbat a băgat în 10 ore 11.218 sticle și doze în aparatul de reciclat ambalaje. Câți bani a primit pe ele

Un bărbat din Polonia a stabilit un posibil record după ce a introdus într-o singură zi 11.218 sticle și doze într-un aparat automat de reciclare. Potrivit berliner-zeitung.de, operațiunea a durat 10 ore, iar banii recuperați vor fi donați pentru proiecte din comunitatea locală.

A adunat ambalajele timp de 6 luni

Un bărbat din Polonia a returnat într-o singură zi 11.218 sticle și doze prin sistemul național de garanție-returnare, într-o acțiune care ar putea reprezenta un record pentru numărul de ambalaje introduse de o singură persoană într-o singură zi.

Potrivit postului polonez TVP Worl, Paweł Mej, cunoscut pe rețelele sociale sub numele de „Bosy Biegacz” („Alergătorul desculț”), a început să colecteze sticle și doze în luna martie. Până la sfârșitul lunii iulie, strânsese deja aproape 8.000 de recipiente. În cele din urmă, a reușit să strângă 11.218 sticle și doze.

Returnarea ambalajelor a avut loc joi, 17 septembrie, în orașul Bochnia. Înainte de ora 10.00 dimineața, Paweł introdusese deja aproximativ 2.000 de ambalaje în aparatul de reciclare. Presa poloneză susține că întreaga operațiune de returnare a ambalajelor a durat aproape 10 ore, cu mici pauze pentru masă și apă.

Banii vor merge către proiecte din comunitate

Paweł Mej a anunțat că nu va păstra suma recuperată din garanție, ci o va folosi pentru proiecte locale. Fondurile vor fi direcționate către o școală primară, un serviciu voluntar de pompieri și o asociație locală de femei. Școala din Baczków va primi 18 mingi de gimnastică, pompierii voluntari vor primi 600 de zloți, iar asociația de femei va beneficia de 300 de zloți.

După finalizarea acțiunii, Paweł Mej a anunțat că vrea să continue colectarea ambalajelor.

„Acum strâng bani pentru o mașină de pompieri”, a scris el pe rețelele sociale.

Cum funcționează sistemul de garanție-returnare din Polonia

Polonia a introdus sistemul de garanție-returnare pentru anumite ambalaje de băuturi în octombrie 2025.

Garanția este de 1 zlot pentru sticlele reutilizabile din sticlă și 0,50 zloți pentru sticlele din plastic și dozele de aluminiu. Sistemul permite consumatorilor să recupereze garanția după returnarea ambalajelor la aparatele speciale instalate în magazine.