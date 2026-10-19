Un bărbat a împușcat un iepure de 7 kilograme, de mărimea unui miel, și a ajuns în arest, în Bihor

Un bărbat în vârstă de 42 de ani din comuna Hidișelu de Sus, județul Bihor, a fost reținut de polițiști după o partidă ilegală de vânătoare.

Incidentul s-a încheiat brusc pentru suspect, care a fost blocat în trafic de oamenii legii imediat după ce reușise să doboare o pradă neobișnuit de mare: un iepure de câmp femelă de 7 kilograme, specimene de o asemenea dimensiune fiind foarte rare, relatează Bihoreanul.

Acțiunea polițiștilor din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase al IPJ Bihor a avut loc sâmbătă, 17 octombrie, în jurul orei 19:00. Potrivit polițiștilor, bărbatul se afla pe un fond de vânătoare din extravilanul localității Sântelec. Acesta a ieșit pe teren cu autoturismul personal și a tras focuri de armă, folosind o pușcă letală echipată cu lunetă.

După ce a împușcat animalul, bărbatul a încărcat prada în vehicul și a încercat să părăsească zona. N-a apucat însă să parcurgă decât câțiva metri, deoarece echipajele de poliție i-au tăiat calea și l-au oprit în trafic.

În urma percheziționării autoturismului, anchetatorii au descoperit exemplarul uriaș de iepure, dar și faptul că arma folosită la vânătoare nu era înregistrată legal.

Oamenii legii au ridicat pentru cercetări pușca cu lunetă, 14 cartușe cu glonț nepercutate, patru tuburi de cartuș deja trase, o lanternă și două telefoane mobile. De asemenea, autoturismul utilizat la transportul vânatului a fost pus sub sechestru asigurător.

În cursul zilei de duminică, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. În prezent, acesta este cercetat penal pentru patru infracțiuni: nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj și transportul vânatului obținut din acte de braconaj.

Cercetările în acest caz continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea.

Conform prevederilor din Codul Penal, deținerea ilegală a unei arme letale se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani, iar uzul de armă fără drept poate aduce o pedeapsă cuprinsă între un an și 3 ani de închisoare.