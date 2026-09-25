Un pensionar belgian din Virton și-a pierdut economiile de o viață, în valoare de 168.000 de euro, după ce a căzut victimă unei escrocherii bancare.

Cum a început incidentul

Incidentul a început cu un e-mail fals de la o companie de curierat prin care i se cerea să plătească 38 de euro pentru reexpedierea unui colet, relatează publicația franceză L'Independant.

În urma introducerii datelor cardului, bărbatul de 68 de ani a fost contactat de un escroc ce s-a dat drept consilier al băncii sale, invocând o falsă alertă de securitate.

În doar câteva zile, escrocul a efectuat 42 de transferuri bancare care au golit contul pensionarului.

„Aveam 168.000 de euro, acum mai am 80 de euro”, a declarat bărbatul pentru RTL Info, vizibil afectat de pierderea financiară.

Conform expertului Franck Dumortier, cercetător la Cyber and Data Security Lab din cadrul Vrije Universiteit Brussel, victima ar trebui să fie despăgubită, dacă ancheta confirmă natura frauduloasă a tranzacțiilor.

Bărbatul susține că nu a primit încă niciun răspuns

Cu toate acestea, mai mult de o lună a trecut de la incident, iar bărbatul susține că nu a primit încă niciun răspuns.