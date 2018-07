Bărbatul din Galați a plecat la muncă în Italia în 2003, când avea 32 de ani. Visam să plec afară crezând că umblă câini cu colaci în coadă. În 2003, am plecat în Italia, cu 700 de euro în buzunar. Am tras zi şi noapte să-mi fac un nume şi să fiu respectat, dar nu-mi pare rău și-a început povestea apicultorul, pentru viatal-ibera.ro.

În Italia a practicat diverse meserii, la fermă, a zugrăvit apartamente, a pus gresie și faianță iar din întâmplare a devenit apicultor. L-a ajutat însă foarte mult infrastructura pentru că mergea sute de kilometri cu stupii și oriunde dădea în autostradă. La noi însă drumurile lipsesc cu desăvârșire, a povestit gălățeanul.

La patronul respectiv mă duceam de câteva ori pe săptămână, după ce terminam munca din ziua respectivă, ca să fac curăţenie în curte. Mai câştigam astfel 50-60 de euro pe lună. Când mi-a spus că are de văruit două apartamente, am acceptat. Întâmplarea a făcut ca muncitorul lui care se ocupa de stupi să plece.' Și așa a început să aibă grijă de 600 de stupi. Era o mică industrie, mierea era extrasă cu centrifuge electrice şi depozitată cu pompele. „Făceam în jur de 27 de tone de miere pe an! Călătoream cu stupii şi câte 300 de kilometri! Acolo vorbeam cu proprietarul terenului, lăsam stupii şi mă mai duceam să-i controlez sau să fac lucrări la câteva zile. Dar acolo există mobilitate! Ieşeam din localitate în autostradă! Străzile erau bune şi în opt ore aveam timp să văd 150 de stupi, să mă opresc la un restaurant ca să mănânc şi să mă întorc acasă! Străzile sunt importante, mişcă economia, mişcă lumea! La noi, străzile sunt vai de mama lor, nici timpul nu te-ajută şi suntem şi înapoiaţi în mentalitate', a povestit apicultorul.

'Într-un an poţi să fii milionar sau poţi să rămâi fără cămaşă'

În 2016, omul s-a reîntors acasă, la Tîrgu Bujor, unde a pus în practică tot ce a învăţat. Visul meu a fost mereu să fac acelaşi lucru pe care l-am făcut în Italia, la Tîrgu Bujor: miere, polen crud şi uscat, propolis… toate cu eticheta mea personalizată, cu numele meu!', a povestit Mihăiţă Buţurcă.

În primul an a cumpărat 60 de stupi. În primăvară avea 120, dar a fost un an dificil, s-au depopulat stupi, şi a ajuns la 80.

Nu am venit acasă cu ideea să mă mai îmbogăţesc o dată, ci să-mi fac un mod de viaţă din care să pot să plătesc facturile, motorina, să pot merge la restaurant sau să-mi cumpăr o haină! Aşa e apicultura: într-un an poţi să fii milionar sau poţi să rămâi fără cămaşă. Visul meu e să ajung la 200-300 de stupi. La mine, apicultura e boală cronică, a mai povestit Mihăiță Buțurcă.

