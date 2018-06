Bărbatul din Iași în vârstă de 48 de ani a adunat peste 130 de donări la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina (CRTS) din Iasi, și de fiecare dată a lăsat acolo câte 450 ml de sânge.

Astfel, Dorel Nedelcu a reușit să salveze, cu siguranță, zeci de vieți. Dorința de a face bine aproapelui a primit-o chiar de la tatăl sau, care l-a îndrumat, la vârsta de 18 ani, către donarea de sânge, arată ziaruldeiasi.ro

“Am început să vin să donez în 1988, după ce am împlinit 18 ani. Impulsul m-a determinat să vin din plăcere, este a doua plăcere după meserie, eu fiind instalator. Tot ce fac, fac pentru mine și pentru cei din jur, pentru că nu trebuie să ne gândim doar la noi. Poate și noi vom avea nevoie de o pungă de sânge. Dacă ne gândim că putem da bani și ni se transferă niște sânge, e cu totul altceva. În 30 de ani, am donat câteva zeci de kilograme de sânge, nu mai spun și cele pentru afereză, pentru care donez de 12 ani. I-aș îndemna pe toți din jurul nostru să vină să doneze, deoarece sunt oameni care suferă pe patul de spital și sunt nevoiți sau au o obligație de a plăti pentru o pungă de sânge sau două, pentru o operație. Nu toată lumea conștientizează că aceste lucruri vin de la sine și ar trebui ca cei de sus, care sunt în domeniul sănătății, să mai acorde și unele facilități pentru cei care donează consecutiv. Dacă am făcut asta, nu am devenit o vedetă peste noapte. Dar problema este că și cei din jur ar trebui să ajute. Azi mergem pe picioare și mâine putem cădea la pat, să avem nevoie de sânge”, a spus Dorel Nedelcu.