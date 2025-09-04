Cât un șef de stat

Bărbatul în vârstă de 72 de ani a primit în ultimul an peste 8.300 de euro lunar. Deși a ieșit la pensie, Pantelimon este în continuare director general, cumulând pensia cu salariul. Astfel, lunar îi intră în cont aproximativ 6.000 de euro salariu și 2.300 de euro pensie, aproape cât câștigă un șef de stat.

De exemplu, președintele Franței, Emmanuel Macron, are un salariu brut anual de 192.468 de euro, adică aproximativ 16.000 de euro brut lunar sau 9.000 de euro net.

În declarațiaa de avere, Ion Pantelimon arată că deține două case – una de locuit și una de vacanță – un autoturism și o remorcă. Pantelimon nu are conturi bancare sau depozite de peste 5.000 de euro, susține Paul Helmer consilier local USR Cluj.

Decizie amânată

Guvernul României a amânat, la sfârșitul lunii august, decizia privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul de la stat. Premierul Ilie Bolojan a explicat motivele acestei amânări și a promis o nouă soluție în viitorul apropiat.

În cadrul unei intervenții televizate la Antena 3, Ilie Bolojan a clarificat legat de interdicția cumulul pensie – salariu de stat: „Nu s-a renunţat la ea, ci a fost amânată până pe la jumătatea lunii septembrie, pentru că dacă se impune să faci o reducere, e normal să plece cel care are o sursă de venit şi să nu plece cineva care nu are decât această sursă de venit. Sunt câteva domenii în care avem nevoie de o săptămână, două să identificăm problemele”.

Aproximativ 10.000 de persoane, dintre care mulți sunt foști militari, cumulează în prezent pensia cu salariul în sectorul public. Majoritatea acestora sunt angajați ca personal contractual în diverse instituții de stat, arată o analiză realizată de Europa Liberă.







