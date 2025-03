Decesul reprezentantului Turner, survenit miercuri dimineață, a fost confirmat de foștii săi colegi democrați.

Într-un mesaj video filmat în faţa biroului său din Washington D.C. şi postat marţi, Sylvester Turner își anunțat invitata sa la discursul lui Trump. Este vorba de o alegătoare a cărei fiică se confruntă cu o boală genetică rară şi se bazează pe asigurarea Medicaid pentru tratament.

„Mesajul meu pentru actuala administraţie cu prilejul Stării Uniunii din această seară: «nu vă jucaţi cu Medicaid»”, a declarat Turner. „Presiunea preşedintelui Trump şi a lui Elon Musk de a reduce Medicaid nu este altceva decât o trădare a celor mai vulnerabili dintre noi”, a comentat fostul ales democrat.

My message to the current administration for tonights State of the Union: “Dont mess with Medicaid.”



I am proud to have Angela Hernandez here from our Congressional district as my guest. She is representing and advocating for her daughter Baislee Garcia who has a rare genetic… pic.twitter.com/n9p49IXGHa