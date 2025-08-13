A intrat ilegal

Un distrugător american a intrat în apele disputate din Marea Chinei de Sud, la mai puțin de două zile după o coliziune între două nave chineze, în timp ce prima urmărea o ambarcațiune a Pazei de Coastă filipineze.

Comandamentul Teatrului de Operațiuni Sudic al Armatei Populare de Eliberare a declarat miercuri că distrugătorul USS Higgins, tip DDG-76, a „intrat ilegal în apele teritoriale ale Chinei din largul insulei Huangyan, fără aprobarea guvernului chinez”.

Insula Huangyan este numele folosit de China pentru a se referi la recif, care a făcut obiectul unei dispute maritime între China și Filipine.

Beijingul și Manila se află într-o confruntare acerbă pentru suveranitatea asupra mai multor recife din aceste ape, care sunt revendicate aproape în totalitate de China.

I-a încălcat „grav” suveranitatea

China a acuzat armata americană că i-a încălcat „grav” suveranitatea, adăugând că acțiunile Americii „subminează grav pacea și stabilitatea în Marea Chinei de Sud și încalcă dreptul internațional și normele de bază care guvernează relațiile internaționale”.

Comandamentul Indo-Pacific al SUA şi ambasada sa din Beijing nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. China revendică aproape întreaga Mare a Chinei de Sud, în ciuda solicitărilor suprapuse ale Brunei, Indoneziei, Malaysiei, Filipinelor şi Vietnamului.

Recomandări Experiment Libertatea. Cum sunt preţurile la alimente în Bulgaria faţă de România, în pieţe şi la hipermarket. Marile surprize de la raft

Dispută comercială aprinsă

USS Higgins este un distrugător al Flotei a Șaptea a SUA, cu baza în Yokosuka, Japonia. Incidentul survine într-un moment în care Washingtonul și Beijingul sunt angajate într-o dispută comercială care a dus la declarații incendiare ale celor două părți, China avertizând în martie că este pregătită pentru „un război comercial sau orice alt tip de război” cu SUA, înainte ca tensiunile să se calmeze.

S-au ciocnit în timpul unei urmăriri

Două nave chineze s-au ciocnit luni în timp ce urmăreau o navă filipineză în apele disputate din Marea Chinei de Sud, relatează ziarul francez Le Figaro.

Momentul coliziunii a fost surprins și făcut public de Paza de Coastă a Filipinelor, care precizează că a oferit „imediat ajutor, participând la salvarea unei persoane căzute în apă şi acordând asistenţă medicală membrilor echipajului răniţi”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE