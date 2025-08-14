„Ne așteaptă o toamnă plină de provocări”

Discrepanța dintre cele două prognoze subliniază dificultatea anticipării evoluției inflației într-un context economic volatil.

„Eu cred că va trece de 10% inflația, ceea ce înseamnă că prețurile vor fi de trei ori mai mari decât media europeană. Inflația în Bulgaria e de 2 și ceva. Și atenție, nu luăm în calcul scenariul în care vom fi obligați să liberalizăm și piața de gaze. Că ne cere Comisia Europeană de aproape două luni să liberalizăm și piața de gaze. Dacă și prețul gazelor va crește ne așteaptă o toamnă plină de provocări din punct de vedere financiar și mulți români trebuie să își pună bani deoparte, facturile la utilități vor fi foarte mari”, a afirmat economistul.

În aceste condiții, Negrescu se așteaptă ca în fața creșterilor de prețuri, românii să înceapă să-și reducă cheltuielile și să vâneze promoții.

„Vor trebui să-și restructureze activitățile, va fi vânătoare de promoții, vom merge la hipermarket ca la muzeu, își vor face masa zilnică după promoții, vor alerga după discounturi și reduceri, vor face economii ca să plătească măcar facturile la utilități”, este de părere analistul.

Recomandări Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”

Energia electrică e în topul scumpirilor

Rata anuală a inflației a crescut de la 5,7% în iunie la 7,8% în iulie, potrivit datelor comunicate marți, 12 august, de Institutul Național de Statistică.

În privința mărfurilor alimentare, doar în ultimul an (iulie 2025 față de iulie 2024), acestea sunt în medie cu 7,67% mai scumpe.

Cel mai mult s-au scumpit fructele, cu 39,74%, urmate de conserve din fructe (27,92%), legume și conserve de legume (15,98%), cacao și cafea (14,27%).

Motivul este că plafonarea prețurilor la curent a încetat la 1 iulie. Doar pentru persoanele vulnerabile se vor acorda vouchere energetice în valoare de 50 de lei până în martie 2026.









Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE