Despre exerciţiu a scris David Ignatius, editorialist al The Washington Post, care consideră răspunsul american ca fiind „ezitant”. Potrivit ziaristului, scenariul pornea de la ipoteza că războiul din Ucraina continuă până în 2028 şi ajunge într-un impas sângeros, iar Moscova încearcă să divizeze şi mai mult Europa printr-un atac asupra Republicii Moldova.

În cursul simulării, una dintre dronele ruseşti loveşte teritoriul României şi ucide civili. Participanţii au fost puşi în situaţia de a decide cum ar trebui să reacţioneze Statele Unite.

Concluzia exerciţiului, potrivit autorului, a fost un răspuns american timid, pe fondul percepţiei că opinia publică din SUA nu susţine o reacţie militară puternică. Ignatius afirmă că un asemenea rezultat ar transmite că angajamentul de apărare colectivă prevăzut de Articolul 5 al Tratatului NATO riscă să-şi piardă credibilitatea.

„Răspunsul în cadrul acestei simulări – şi mă tem că la fel s-ar întâmpla şi în realitate – a fost unul ezitant, ceea ce echivalează cu un semnal implicit că angajamentul de securitate colectivă prevăzut de Articolul 5 al NATO este aproape lipsit de efect. În timpul simulării, membrii Congresului au convenit că opinia publică americană nu ar susţine o reacţie fermă. Iar fără leadershipul Statelor Unite, Europa ar fi fragmentată şi dezorganizată”, scrie jurnalistul.

Exerciţiul a fost organizat cu sprijinul Brooks Institute al Universităţii Cornell şi al Rockefeller Foundation. Autorul precizează că a asistat la simulare, cu condiţia să nu dezvăluie identitatea participanţilor.

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