Cum să cureți corect parbrizul mașinii pentru o vizibilitate perfectă? Manuel Carrasco, expert în detailing auto și manager al centrului Wash Car din Palma de Mallorca, explică greșelile frecvente pe care le fac șoferii atunci când își curăță parbrizul interior. Potrivit unui articol recent publicat de Motor Pasion, mulți tratează parbrizul ca pe o fereastră obișnuită, ceea ce duce la acumularea unui strat gras care afectează vizibilitatea.

De ce parbrizul nu este o simplă fereastră

Carrasco subliniază că problema nu este doar estetică. Cu soarele direct în față, stratul de grăsime de pe interiorul parbrizului devine foarte vizibil, obstrucționând câmpul vizual al șoferului, explică el. Curățenia parbrizului este esențială pentru siguranță.

Interiorul parbrizului se murdărește rapid, mai ales din cauza particulelor poluante aduse de aerul ventilat în habitaclu. Iarna, acest proces este accelerat de utilizarea constantă a încălzirii.

Un parbriz murdar nu doar că reduce claritatea, dar și timpul de reacție al șoferului, avertizează expertul.

Greșeala comună: folosirea cârpelor din microfibră

Una dintre cele mai frecvente erori este folosirea cârpelor din microfibră. Deși sunt populare pentru curățenie, acestea pot lăsa urme inestetice pe parbriz. Problema nu este materialul în sine, ci modul în care se tratează acasă. De obicei, se spală odată cu restul rufelor și absoarbe reziduurile de balsam de rufe, care apoi se transferă pe geam, scrie publicația menționată.

Soluția? O lavetă din fibră de carbon. Aceasta are capacitatea de a curăța eficient fără a lăsa urme sau reziduuri pe suprafața parbrizului.

Metoda corectă de curățare

Carrasco recomandă o metodă simplă, dar eficientă, pentru curățarea parbrizului interior:

-Îndepărtați praful și grăsimea uscată de pe suprafață, fără a folosi lichide.

-Aplicați un lichid pentru curățat sticla: acesta trebuie să fie de calitate, nu unul obișnuit găsit în supermarketuri.

-Ștergeți cu o lavetă din fibră de carbon pentru a evita apariția unei pelicule sau a urmelor circulare.

Sfaturi suplimentare pentru întreținerea parbrizului

Pentru a prelungi efectul curățeniei, Carrasco recomandă utilizarea unui produs special antivapori.

Acest produs nu doar că oferă strălucire, dar întârzie reapariția grăsimii și previne aburirea, ceea ce asigură o vizibilitate de durată, explică el. În lipsa acestuia, o soluție casnică poate fi amoniacul diluat, însă eficiența produsului profesional este superioară.

Cât de des ar trebui curățat parbrizul