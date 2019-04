Bărbatul a decedat în timp ce umplea groapa în care fusese înhumată femeia respectivă, a anunțat observator.tv. Medicii au fost chemați la fața locului, dar n-au putut să facă altceva decât să constate decesul.

„Caz incredibil la o înmormântare din comuna Cristești jud Iași, după slujba de înmormântare, groparul a decedat in timp ce astupa groapa răposatei (nasa mea de cununie)! Dumnezeu sa i odihnească în pace! Imi pare extrem de rău de cele întâmplate si ce am putut să văd pentru prima oară in viaţa mea!”, se arată într-o postare pe Facebook a unui tânăr care se afla în cimitir când s-a întâmplat totul.

