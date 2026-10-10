Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat vineri că a ajuns la o înțelegere cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, pentru furnizarea de motorină către piața americană și cea mondială. Decizia vine la mai puțin de o lună după ce liderul de la Casa Albă a promulgat un pachet dur de sancțiuni economice împotriva importatorilor de petrol rusesc, scopul declarat al noilor livrări fiind temperarea creșterii prețurilor la carburanți înaintea alegerilor intermediare din SUA, relatează AP și Axios.

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Donald Trump a calificat discuția cu omologul său rus drept „extrem de fructuoasă” și a afirmat că Moscova va începe imediat livrările de combustibil.

„Tocmai am încheiat o discuție extrem de fructuoasă cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul căreia s-a convenit ca Rusia să furnizeze imediat motorină pieței americane și celei globale”, a transmis Donald Trump.

Calendarul livrărilor și planul Casei Albe

Calendarul convenit între Washington și Moscova prevede expedierea imediată a unui prim transport de peste 300.000 de tone de motorină.

Acesta va fi urmat de o nouă tranșă de 500.000 de tone în luna noiembrie, de încă 1 milion de tone la scurt timp după aceea, iar ulterior de o cantitate suplimentară de 3 milioane de tone de combustibil.

Liderul american și-a exprimat convingerea că această decizie, combinată cu controlul deținut asupra Strâmtorii Ormuz, va duce la o prăbușire rapidă a prețurilor la pompă.

Potrivit declarațiilor sale, tarifele la motorină pentru cetățenii americani și pentru consumatorii la nivel global ar urma să scadă la niveluri record.

Reacția vehementă a lui Volodimir Zelenski

Anunțul venit de la Washington a provocat o reacție promptă din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a calificat permisiunea acordată Rusiei de a-și exporta motorina drept „o decizie slabă a unui partener puternic”.

Volodimir Zelenski a subliniat că veniturile generate din aceste vânzări vor fi direcționate direct către finanțarea agresiunii militare ruse.

Acesta a punctat că astfel de măsuri îi oferă lui Vladimir Putin resursele necesare pentru a continua războiul și suferința din Ucraina, precizând că orice concesie făcută Kremlinului nu va aduce pacea și niciun alt beneficiu lumii civilizate.

Într-un interviu acordat publicației Axios, președintele Ucrainei a fost și mai tranșant, catalogând înțelegerea drept „incorectă și lipsită de onestitate”.

El a comparat acordul cu un cadou oferit liderului rus cu ocazia zilei sale de naștere, Putin împlinind 74 de ani la începutul acestei săptămâni.

„Cu siguranţă, nu aşa ar trebui să se comporte partenerii. Şi este o decizie slabă. Din păcate, o decizie slabă a unui partener puternic. Glorie Ucrainei!”, a încheiat Volodimir Zelenski.

Negocieri în Florida pe fundalul atacurilor de la Kiev

Momentul ales pentru anunțarea acordului a amplificat nemulțumirea oficialilor ucraineni. În timp ce Donald Trump discuta la telefon cu Vladimir Putin, o delegație ucraineană de nivel înalt sosea la Miami pentru negocieri cruciale cu emisarul american Steve Witkoff și cu Jared Kushner, ginerele președintelui american.

Volodimir Zelenski a acuzat deschis faptul că echipa de negociatori a Ucrainei a fost folosită doar ca o „perdea de fum” în timp ce Washingtonul perfecta înțelegeri energetice cu Moscova, abordare pe care a numit-o categoric incorectă între parteneri strategici.

Tensiunile diplomatice au loc pe fundalul unei escaladări severe a bombardamentelor rusești asupra infrastructurii și civililor din Ucraina.

Profitând de deficitul critic de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană ale Kievului, armata rusă a lansat atacuri aeriene aproape neîntrerupte.

Contradicția cu pachetul de sancțiuni recent votat

Decizia privind importul de motorină vine într-un moment de puternică incertitudine legislativă, la doar o lună după ce Donald Trump a semnat o lege amplă de sancțiuni menită să reducă veniturile energetice ale Moscovei.

Actul normativ promulgated anterior includea măsuri punitive severe împotriva oficialilor ruși, a sistemului bancar de la Moscova și a „flotei din umbră” folosite pentru ocolirea restricțiilor internaționale.