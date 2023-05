Around midnight, the chairman of the Makarovsky District Court of Kyiv, Oleksiy Tandyr, shot down a 23-year-old serviceman of the National Guard of Ukraine to death.



The judge was under the influence of alcohol. Police arrest the driver of the accident #Ukraine pic.twitter.com/Nvzu0QnWdD — 2two k (@AbacusIavo) May 26, 2023

Biroul ucrainean de anchetă a anunțat că anchetează circumstanţele acestei morţi, în contextul în care suspectează încălcarea regulilor privind securitatea rutieră, o infracţiune care se pedepseşte cu până la şase ani de închisoare.

Suspectul arestat se numește Oleksii Tandîr, acesta fiind preşedintele Tribunalului districtului Makarovski.

Militarul ucis făcea parte din cadrul Gărzii Naţionale ucrainene.

?️The name of the National Guard officer who was hit by a judge at a roadblock in Kyiv has become known.



His name was Vadim Bondarenko, he was 23 years old. pic.twitter.com/PpQ7mrXEVg — KyivPost (@KyivPost) May 26, 2023

Incidentul a avut loc către miezul nopţii de joi spre vineri, în apropierea unui baraj rutiere, când la Kiev intră în vigoare o interdicţie de circulaţie până dimineața.

Biroul de anchetă a publicat imagini în care apar o maşină cu capota tamponată şi parbrizul parţial spart, dar şi cadavrul unui bărbat care zace pe drum, într-o baltă de sânge.

In Kyiv, drunken head of the Makarovsky District Court Oleksiy Tandyr hit and killed a 23-year-old National Guard officer at a roadblock. pic.twitter.com/Hk3Efvmdsb — NEXTA (@nexta_tv) May 26, 2023

După tragedie, judecătorul a refuzat să meargă la o clinică în vederea efectuării unui test de alcoolemie, au precizat anchetatorii.

Foto: NEXTA / Twitter

