Un jurnalist american care relata despre comiterea unei crime, ucis de suspectul întors la locul faptei. Bărbatul a împușcat mortal și o fetiță de 9 ani

Doi jurnalişti, un reporter și un cameraman de la postul Spectrum News 13, relatau despre uciderea unei femei în zonă în acea dimineaţă, când suspectul adolescent, Keith Melvin Moses, 19 ani, s-a întors la locul crimei, a declarat poliţia.

Într-o conferință de presă, șeriful din Orange County, John Mina, a spus că jurnaliştii se aflau „în vehiculul lor sau în apropierea acestuia”, când au fost atacaţi.

El a spus că echipa relata despre o împușcătură care avusese loc mai devreme în cursul zilei. O femeie de 20 de ani a fost ucisă în interiorul unei mașini, iar suspectul s-a întors la locul crimei și a deschis focul asupra jurnaliștilor.

Apoi, Keith Moses a intrat într-o casă din apropiere şi a împuşcat o fetiță de 9 ani şi pe mama ei, a mai spus şeriful.

Mama se afla în spital în stare critică, a adăugat el.

