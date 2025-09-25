Irina Vlah, interzisă într-o singură zi în trei state membre UE și NATO

„Irina Vlah, o politiciană (…) care ajută Federaţia Rusă să interfereze în pregătirile pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, va avea interdicţie de a intra pe teritoriul Republicii Polone”, a anunțat Ministerul de Externe de la Varşovia într-un comunicat.

„Federaţia Rusă interferează într-un mod fără precedent şi ilegal în procesele politice, inclusiv, în special, în pregătirile pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova”, afirmă MAE polonez.

La scurt timp după anunțul Poloniei, Estonia și Letonia au transmis de asemenea că au aplicat interdicții de intrare pentru Irina Vlah.

Indezirabilă pe termen nelimitat în Letonia

„Interdicția de intrare pe teritoriul Letoniei a fost impusă acestei persoane pentru o perioadă nedeterminată”, a declarat Ministerul de Externe al Letoniei.

„Noua sancțiune permite aplicarea unei interdicții de intrare pentru persoanele împotriva cărora există dovezi de participare sau sprijin activ pentru acțiuni desfășurate în străinătate care încalcă normele și principiile dreptului internațional”, a subliniat și ministrul eston de externe, Margus Tsahkna.

Irina Vlah (51 de ani) este şefa Partidului Republican „Inima Moldovei”, care face parte din Blocul Electoral Patriotic, ce reuneşte patru partide pro-ruse şi este cotat cu şanse de a obţine un număr important de mandate în noul Parlament.

Partidul Irinei Vlah denunță o decizie „stranie”

Republica Moldova organizează duminică alegeri parlamentare cu miză mare, care ar putea determina soarta cererii sale de aderare la Uniunea Europeană.

Polonia este un susţinător ferm al aderării Rep. Moldova la UE, iar prim-ministrul Donald Tusk a vizitat Chişinăul alături de președintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz pentru a-şi arăta sprijinul faţă de preşedinta pro-occidentală Maia Sandu.

Contactată de NewsMaker după anunțul făcut de Polonia, formaţiunea politică a Irinei Vlah a calificat decizia ca fiind una „stranie”.

„Din nou, o decizie stranie. Sigur, intuim unele lucruri, dar vom încerca să ne clarificăm, aşa cum am făcut şi în alte situaţii neclare. La această etapă, alte comentarii nu pot fi făcute”, a precizat Diana Rosipanu, purtătoarea de cuvânt a Partidului „Inima Moldovei”.

Irina Vlah, fostă bașcană a Găgăuziei, a fost interzisă deja în Canada și Lituania

Canada şi Lituania au interzis deja accesul Irinei Vlah pe teritoriile lor.

La rândul său, România a interzis accesul primarului Chişinăului, Ion Ceban, tot pentru o perioadă de cinci ani, şi a încă două persoane, din motive ce ţin de securitatea naţională. Ceban este unul dintre liderii Blocului Electoral Alternativa, o construcție politică acuzată de simpatii pro-ruse ascunse sub o aparenţă pro-europeană.

