Pro-rușii „vopsiți” în pro-europeni?

BeA a fost fondat pe 31 ianuarie din partidele Mișcarea Alternativa Națională, condusă de primarul Chișinăului, Ion Ceban, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, condus de fostul prim-ministru socialist Ion Chicu, și Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic, condus de fostul consilier prezidențial comunist Mark Tkaciuk. Un alt nume important din rândurile BeA este fostul procuror general Alexandr Stoianoglo, învins de către Maia Sandu în alegerile prezidențiale de anul trecut.

Sub sloganul „Alternativa este! De la teritoriul dezastrului la vis împlinit”, BeA susține că pledează pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE). Analiștii politici și o parte a societății civile afirmă că este vorba de o direcție revendicată oficial doar pentru a ascunde adevăratele intenții, unele orientate spre Rusia. Suspiciunile sunt alimentate de trecutul celor patru lideri ai BeA, acțiunile reale ale acestora și noile strategii aplicate de Kremlin în Rep. Moldova.

Cei patru lideri

Deși Blocul electoral Alternativa se autodefinește ca fiind „pro-european”, discursul public al liderilor acesti construcții politice evită poziționările clare în raport cu marile teme geopolitice, cum ar fi agresiunea Rusiei în Ucraina, integrarea în UE sau relațiile strategice cu NATO.

Ion Ceban, Alexandr Stoianoglo, Ion Chicu și Mark Tkaciuk sunt figuri controversate ale scenei politice de la Chișinău și nimic din trecutul lor nu-i recomandă ca fiind pro-europeni.

Ion Ceban, interzis în România

Ion Ceban, primarul Chișinăului și figură centrală a blocului, își revendică apartenența la valorile europene, însă traseul său politic ridică semne de întrebare.

Fost membru al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM, pro-rus), formațiune cunoscută pentru relațiile strânse cu Kremlinul, Ceban a evitat să critice agresiunea rusă în Ucraina și a menținut o poziție ambiguă în raport cu Rusia, ceea ce stârnește suspiciuni privind o agendă ascunsă.

Retorica pro-europeană adoptată de Ceban este percepută de mulți drept o strategie electorală oportunistă, menită să atragă electoratul moderat, fără a renunța la nucleul său pro-rus. De altfel, Ion Ceban este interzis în România și în restul Spațiului Schengen deoarece este considerat „un risc la adresa securității naționale”.

Ion Chicu, politicianul care îl considera pe un oligarh „președintele” său

Ion Chicu reflectă la rândul lui ambiguitatea lui Ion Ceban. Deși partidul său a semnat „Pactul pentru Europa”, fostul prim-ministru a boicotat referendumul privind aderarea la UE organizat anul trecut. El a susținut atunci că nu există nicio contradicție între ceea ce spune și cum acționează public.

Devenit premier la propunerea fostului președinte pro-rus Igor Dodon, Ion Chicu este surprins într-o înregistrare audio că i se adresa lui Vladimir Plahotniuc cu „domnul președinte”, deși oligarhul nu avea nicio funcție de conducere. Vladimir Plahotniuc este oligarhul acuzat de capturarea Republicii Moldova și sustragerea a 1 miliard de dolari din trei bănci moldovenești, împreună cu alți asociați. Oligarhul a fost adus joi în cătușe la Chișinău la șase ani de la fuga sa în străinătate.

Alexandr Stoianoglo, fostul procuror acuzat că a salvat infractori

Alexandr Stoianoglo și Mark Tkaciuk sunt mai cunoscuți pentru pozițiile lor anti-occidentale și chiar și împotriva Republicii Moldova.

Ca fost procuror general, Alexandr Stoianoglo este acuzat că l-a eliberat ilegal din închisoare pe oligarhul Veaceslav Platon, condamnat și el pentru implicare în furtul miliardului. Stoianoglo a fost totodată candidatul partidelor pro-ruse la alegerile prezidențiale de anul trecut. El a refuzat să voteze la referendumul privind aderarea la UE.

Fostul procuror general este vizat de cel puțin cinci dosare penale, unele dintre ele pentru excesul de putere, încălcarea inviolabilității vieții private, divulgarea datelor urmăririi penale și îmbogățire ilicită.

Mark Tkaciuk, idologul comunist care a recomandat vasalizarea Rep. Moldova în fața Rusiei

Mark Tkaciuk a fost consilierul pentru probleme de politică internă al fostului președinte comunist Vladimir Voronin. Fost ideolog al partidului lui Voronin și susținător al integrării Rep. Moldova în Uniunea Euroasiatică, Tkaciuk se afișează acum ca pro-european.

El declarat în campanie că l-a sfătuit pe Vladimir Voronin să semneze Memorandumul Kozak, un document pregătit de Moscova pentru a vasaliza Rep. Moldova. Sub presiunea străzii, Vladimir Voronin a ales în cele din urmă să nu parafeze memorandumul, iar liderul rus Vladimir Putin s-a supărat, și-a anulat vizita la Chișinău și a impus embargouri asupra unor produse moldovenești.

Un viitor „cal troian”?

Observatorii politici avertizează că Blocul electoral Alternativa ar putea juca rolul unui „cal troian” al Moscovei, promovând o agendă pro-rusă sub aparența unui discurs ușor pro-occidental.

Alianțele și mesajele transmise de BeA sugerează o reconfigurare a discursului pro-rus în ambalaj european, o tactică tot mai frecventă în rândul partidelor populiste din Europa.

Unele sondaje arată că BeA va depăși pragul de 7% de acces în Parlament stabilit pentru blocuri electorale, în timp ce altele sugerează că nu va fi cazul. În cazul în care ar intra în Parlament, BeA va forma cel mai probabil o alianță cu Blocul Electoral Patriotic (BEP), care recunoaște deschis orientarea pro-rusă. Scopul celor două formațiuni politice este să răstoarne de la putere Partidul Acțiune și Solidaritate. Un alt scop, declarat deocamdată doar de BEP, este forțarea demisiei președintei Maia Sandu.

Lista candidaților BeA este deschisă de Ion Ceban, urmat de Alexandr Stoianoglo, Ion Chicu, Mark Tkaciuk și politologul de origine armeană Gaik Vartanean, fost membru al partidului pro-rus PSRM.

14 partide, patru blocuri electorale și patru candidați independenți figurează pe buletinul de vot de la alegerile programate duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova. Blocul Unirea Națiunii s-a retras la începutul acestei săptămâni în favoarea PAS, pentru a păstra cursul european al micului stat situat între Ucraina sfâșiată de război și România.

