Foștii comuniști se afișează ca „patrioți”

Înființat oficial pe 29 iulie, BEP include patru formațiuni politice: Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Partidul Inima Moldovei, Partidul Viitorul Moldovei și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM).

BEP a apărut oficial la câteva zile după o întâlnire la Moscova între liderul PSRM Igor Dodon, lidera Partidului Republican Inima Moldovei, fosta bașcană a Găgăuziei Irina Vlah și liderul Partidului Viitorul Moldovei, fostul premier Vasile Tarlev. Ulterior s-a alăturat PCRM-ul lui Vladimir Voronin.

BEP coagulează de fapt regimul comunist care a condus Rep. Moldova în perioada 2000 – 2009. Vasile Tarlev a fost premierul președintelui comunist Vladimir Voronin, iar Igor Dodon și-a început cariera politică în PCRM înainte de a deveni liderul PSRM și cel mai pro-rus președinte al Rep. Moldova.

Ca o reminiscență a trecutului comunist, BEP are ca simbol o stea roșie cu secera și ciocanul în mijloc. Secera și ciocanul apar în interiorul unei inimi plasate pentru a oferi o doză de umanitate.

Un bloc pro-rus, anti-european și anti-Moldova

Sub sloganul „Credem în Moldova”, BEP speră să preia puterea în alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, și să o demită pe președinta Maia Sandu. Unii comentatori politici îl consideră unul dintre instrumentele politice ale Rusiei în Rep. Moldova.

Igor Dodon este cunoscut pentru politicile și declarațiile sale pro-rusești, mai ales din mandatul său de președinte al Republicii Moldova, exercitat în perioada 2016 – 2020. Fostul președinte al Rep. Moldova călătorește frecvent la Moscova și cere un „parteneriat strategic” cu Rusia lui Vladimir Putin. El vrea, de asemenea, readucerea/ integrarea Rep. Moldova în structurile internaționale ghidate de Rusia, cum ar fi Comunitatea Statelor Independente (CSI) și Uniunea Economică Euroasiatică, o organizație prin care Moscova încearcă, fără succes, să concureze cu Uniunea Europeană (UE).

În ceea ce privește aderarea la UE, BEP evită să se pronunțe dacă va opri procesul. Totuși, liderii blocului critică intens UE și susțin că există o incompatibilitate de valori între UE și Rep. Moldova. Totodată, pledează pentru „neutralitate” în războiul din Ucraina.

Un bloc electoral marcat de trădări

Deși BEP se prezintă ca o alianță unită, totuși vechile conflicte și trădări ies uneori la iveală. Campania electorală a fost marcată de câteva declarații prin care liderii BEP s-au atacat între ei. De exemplu, Vladimir Voronin a dezvăluit într-o emisiune TV că Igor Dodon a primit, în 2019, o mită de 860.000 de euro de la oligarhul Vladimir Plahotniuc, care a fost adus joi în cătușe la Chișinău la șase ani de la fuga sa în străinătate. De altfel, Dodon este judecat în legătură cu primirea unei pungi pline cu bani de la Plahotniuc într-un dosar de corupție politică numit „Kuliok”.

Lista BEP la alegeri este deschisă de Igor Dodon, urmat de deputata PCRM Diana Caraman, Irina Vlah, Vasile Tarlev și fosta prim-ministră și președintă a Parlamentului Zinaida Greceanîi. La fel ca Dodon, Greceanîi a făcut parte inițial din PCRM, după care a dezertat la PSRM. Vladimir Voronin (84 de ani) se află abia pe poziția a 32-a din listă.

„Cot la cot” cu PAS

BEP este plasat de sondaje „cot la cot” cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), unele dându-l ușor favorit, altele considerându-l clar învins. Igor Dodon este pe locul doi în topul încrederii la nivel național, cu 14,2%, după Maia Sandu, creditată cu 24,1%, conform unui sondaj iData făcut public miercuri.

14 partide, patru blocuri electorale și patru candidați independenți figurează pe buletinul de vot de la alegerile programate duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova. Blocul Unirea Națiunii s-a retras la începutul acestei săptămâni în favoarea PAS, pentru a păstra cursul european al micului stat situat între Ucraina sfâșiată de război și România.