Camry-ul cu două motoare: putere de 700 CP

Toyota a impresionat la cursa de anduranță Super Taikyu de 24 de ore, desfășurată recent în Japonia, dezvăluind două prototipuri radicale bazate pe modelul Camry, care au atras atenția publicului și a presei. Aceste vehicule, dezvoltate de diviziile Gazoo Racing și Toyota Racing, sunt exemple elocvente ale creativității și inovației inginerilor japonezi, relatează Motor1.

Cel mai spectaculos dintre cele două modele prezentate este o variantă Camry echipată cu două motoare, oferind o putere combinată de aproximativ 700 de cai putere. Gazoo Racing a înlocuit motorul standard cu patru cilindri cu două unități mai performante: un motor turbo de 1,6 litri cu trei cilindri, împrumutat de la GR Yaris și GR Corolla, care livrează 300 CP către puntea față, și un motor turbo de 2,0 litri cu patru cilindri, denumit „G20E”,, montat în spate, care generează 400 CP pentru puntea spate. Rezultatul este un sistem de tracțiune integrală, completat de un design agresiv, cu aripi late și un kit aerodinamic impresionant.

Deși acest prototip nu va intra în producție, el demonstrează potențialul tehnologic al Toyota, dar și libertatea creativă acordată echipei Gazoo Racing.

Cum a fost transformat un model obișnuit într-o apariție spectaculoasă

Celălalt prototip, creat de Toyota Racing, reprezintă o reinterpretare extravagantă a modelului Camry, inspirată din cultura auto japoneză Bōsōzoku. Acesta este propulsat de un motor turbo cu patru cilindri, amplasat sub capotă, iar rapoartele din Japonia menționează că vehiculul a fost transformat pentru a avea tracțiune spate, cu puterea transmisă printr-o cutie de viteze manuală. Interiorul său neobișnuit include un bord acoperit cu blană, un schimbător de viteze din sticlă și chiar un candelabru, toate contribuind la un aspect excentric care a stârnit curiozitatea privitorilor.

Viitorul motoarelor de performanță Toyota

Prototipurile prezentate la Super Taikyu nu doar că evidențiază expertiza Toyota în inginerie, dar oferă și indicii despre viitoarele modele de performanță ale companiei. Noul motor „G20E”, de 400 CP al Gazoo Racing ar putea fi utilizat într-un viitor GR Camry sau în alte modele sportive promise de Toyota, precum noua generație Supra, Celica sau MR2. Toyota a confirmat deja revenirea modelului Celica, ceea ce sugerează că pasionații de mașini de performanță au motive de entuziasm.

„Este reconfortant să vezi cum cel mai mare producător auto din lume oferă echipelor sale de inginerie libertatea de a se distra din când în când”, adaugă Motor1. Chiar dacă aceste prototipuri nu vor ajunge pe șosele, ele subliniază angajamentul Toyota față de inovație și performanță.

Toyota Motor a anunţat că a vândut 11,3 milioane de vehicule la nivel global în 2025, marcând cel mai mare volum de vânzări din istoria sa şi păstrând titlul de cel mai mare constructor auto din lume pentru al şaselea an consecutiv.