Tom Lawton este medic la terapie intensivă la Bradford Royal Infirmary şi a lucrat în timpul pandemiei. Într-o postare pe Twitter, Lawton a mărturisit că a văzut “ce e mai rău din ceea ce poate face coronavirusul” oamenilor.

Thank you so much everyone for donating – we’ve so far raised £1130 which I hope will help a lot of people.



Final verdict was 22.6 miles in a mask (8 miles, then just over 14), breathing enough oxygen for about 10 calm people all the way. (1/n)