Neobișnuitul proces a fost înregistrat la Judecătoria Iași, iar magistrații au emis deja prima decizie în care constată că nu pot judeca o asemenea cerere. Reclamantul este un medic la Spitalul de Psihiatrie Socola, care a cerut daune materiale- costul biletului de 650 de euro – și daune morale, de un milion de euro, relatează adevărul.ro.

În acţiunea pe care Darie a depus-o la Judecătoria Iaşi, acesta a precizat că şi-a cumpărat un bilet de avion pentru data de 30 mai 2017, pentru a ajunge la Berlin, unde urma să concerteze Aerosmith. Din cauza unei greve, Ryanair ar fi anulat zborul, Darie fiind nevoit să se întoarcă acasă.

„A precizat reclamantul faptul că pârâta îi datorează daune morale având în vedere faptul că niciodată nu mai are posibilitatea de a mai participa la vreun concert al acestei formaţii, viaţa sa spirituală fiind mult mai săracă”, a precizat Adrian Darie în instanţă, potrivit motivării Judecătoriei.

Medicul ieșean a arătat în acțiunea sa depusă la Judecătoria Iași cât de legat se simte de trupa Aerosmith.

„Îmi aduc aminte cu nostalgie, când am văzut prima dată pe MTV videoclipul piesei Cryin’ şi m-am îndrăgostit de Alicia Silverstone. Aveam probabil 13-14 ani. Sau în facultate, când am fost părăsit de iubită şi ascultam pe repeat piesele Hole in My Soul şi Seasons of Wither şi fumam cu prietenul meu ţigări fără filtru o noapte întreagă. Aerosmith m-a ajutat să trec peste multe momente tensionate din viaţă. Vocea lui Steven Tyler m-a calmat întotdeauna. Din acest motiv este pentru mine o dramă faptul că Ryanair mi-a răpit plăcerea de a asculta aceste piese live şi posibilitatea de a-l vedea pe solist pe scenă”, a scris medicul în plângere.

Reprezentanții Ryanair au cerut ca procesul să fie judecat în Irlanda și au arătat că greva invocată de pârât ar fi fost de fapt a companiei Romatsa, care operează aeroporturile. Mai mult, reclamantul nu ar fi cerut oficial compensații printr-un formular online, au mai susținut avocații companiei.

