Ucraina a trimis o avertizare oficială

Ministrul în exercițiu al mediului, Gheorghe Hajder, spune că autoritățile de la Kiev au informat Chișinăul că nivelul apei din lacul de acumulare de la Novodnestrovsk a scăzut semnificativ în această vară. Situația este urmărită de ambele state, iar vineri este programată o ședință comună între autoritățile din Republica Moldova și Ucraina pentru a analiza evoluția debitului Nistrului și eventualele măsuri care trebuie luate.

„Dacă Nistrul va scădea considerabil, există riscul ca locuitorii din Chișinău și unele suburbii să rămână fără apă”, a avertizat Gheorghe Hajder.

Potrivit ministrului, una dintre cele mai mari vulnerabilități este chiar instalația prin care Chișinăul este alimentat cu apă. Pompa care captează apa din Nistru este una fixă și nu poate fi coborâtă dacă nivelul râului continuă să scadă. În aceste condiții, dacă debitul ajunge sub limita la care instalația mai poate funcționa, alimentarea orașului ar putea deveni imposibilă.

Din acest motiv, Ministerul Mediului a cerut încă din luna martie tuturor localităților care folosesc apa din Nistru să transmită ce surse alternative au la dispoziție în caz de urgență.

Ministerul spune că Primăria nu a răspuns

Gheorghe Hajder afirmă că Primăria Chișinău nu a transmis nici până acum informațiile solicitate despre starea sondelor arteziene și a altor surse care ar putea fi folosite dacă alimentarea din Nistru ar fi întreruptă. Ministrul l-a criticat public pe primarul Ion Ceban și i-a cerut să explice ce soluții are municipalitatea într-o astfel de situație.

„Orașul Chișinău nu poate avea o singură sursă de apă și nu ne putem permite să discutăm despre o potențială catastrofă umanitară nici măcar în teorie”, a declarat Hajder.

Ion Ceban respinge avertismentul

Primarul Chișinăului susține că locuitorii capitalei nu au motive să se îngrijoreze. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Ion Ceban a acuzat Guvernul că încearcă să creeze „intenționat și artificial” o nouă criză și spune că administrarea debitului Nistrului este responsabilitatea autorităților centrale.

Edilul afirmă că, dacă municipiul va rămâne fără apă, responsabilitatea va aparține instituțiilor care gestionează relația cu Ucraina și exploatarea resurselor de apă. Totodată, acesta a anunțat că Primăria va cere Procuraturii să verifice declarațiile și acțiunile autorităților centrale și că va informa instituțiile internaționale și misiunile diplomatice despre această situație.

Nistrul este principala sursă de apă pentru Chișinău și pentru mai multe localități din apropiere. De aceea, orice scădere importantă a debitului poate afecta nu doar ecosistemele fluviului, ci și alimentarea populației. Autoritățile din Republica Moldova și Ucraina urmează să stabilească dacă situația impune măsuri suplimentare și dacă există riscul ca nivelul apei să continue să scadă în perioada următoare.

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