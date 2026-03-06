Incidentul a avut loc în Palm Jumeirah, unde Leeds se afla împreună cu copiii săi, și a descris momentul ca fiind „înfricoșător”, deși a precizat că nu a plecat din cauza rachetelor legate de conflictul dintre SUA și Iran.

„Asta a fost calea cea mai ușoară. Nu am plecat din cauza rachetelor. Organizez un prânz de networking de afaceri cu peste 1.000 de persoane și nu era nicio șansă să-l ratez. Eu și copiii mei eram acasă. Am auzit o explozie și resturile au început să cadă”, a spus bărbatul, care este tatăl a patru copii cu vârste între 1 și 8 ani.

El a afirmat că intenționează să se întoarcă în EAU în două săptămâni și că prioritățile sale de afaceri au dictat decizia de a părăsi temporar țara.

Pe rețelele sociale, Leeds a atras critici pentru prețul enorm al escapadei sale, însă a insistat că Dubaiul este sigur și că lumea nu fuge de acolo. Leeds a mai precizat că a oferit locuri gratuite pe avion prietenilor săi, însă nimeni nu a acceptat și și-a exprimat încrederea în guvernul și forțele armate ale EAU pentru protecția cetățenilor și rezidenților.

Conflictul militar din regiune a dus la anularea a peste 20.000 de zboruri către sau dinspre Orientul Mijlociu, afectând numeroși călători. Companiile aeriene precum Etihad Airways și Emirates Airlines au suspendat temporar zborurile, ceea ce a crescut cererea pentru avioane private. Caroline Cresp, directorul LunaJets Dubai, a declarat că prețurile pentru un avion privat de la Dubai la Europa au urcat la peste 200.000 de euro, comparativ cu 70.000-80.000 de euro cât costau înainte.

O alternativă mai accesibilă pentru cei blocați în Dubai a devenit trecerea graniței cu Oman. LunaJets a organizat zboruri charter de la Muscat către diverse destinații europene, cu prețuri mult mai mici.

Amintim că Israelul a anunţat sâmbătă, 28 februarie că a lansat un „atac preventiv” asupra capitalei Iranului, Teheran. La scurt timp, preşedintele SUA, Donald Trump, a precizat că și americanii sunt implicați: „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup malefic de oameni foarte duri și groaznici”.

Loviturile au avut loc în contextul războiului din iunie 2025 între Israel și Iran, care a durat 12 zile, dar și după avertismentele repetate ale SUA și Israelului că vor ataca din nou, dacă Iranul își continuă programele nucleare și de rachete balistice. Atacul a provocat moartea a peste 200 de persoane, notează CNN.

Iar duminică, 1 martie, presa de stat iraniană a confirmat că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la putere din 1989, a fost asasinat ziua precedentă după atacurile cu rachete ale Israelului și SUA care au vizat reședința prezidențială din Teheran. Asta deși informațiile inițiale susțineau că Ali Khamenei a fost scos din capitala Iranului și dus într-un loc sigur înainte ca Palatul Prezidențial să fie lovit cu rachete.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE